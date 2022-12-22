Затримано директора стадіону в Куп'янську, який під час окупації організовував пропагандистські заходи

Слідчі Куп'янського районного відділу поліції затримали 65-річного місцевого жителя, який під час окупації обіймав посаду директора стадіону "Спартак" та підтримував дії РФ та окупаційної адміністрації.

"Зловмисник організовував та контролював проведення футбольних матчів, змагань на прилеглій території стадіону, наймав співробітників із комплексного обслуговування закладу, а також проводив культурно-масові заходи з елементами пропагандистського штибу", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Затриманому повідомили про підозру в допомозі державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.