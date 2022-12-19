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18:13 19.12.2022

Харківська поліція отримала 3 ДНК-лабораторії від американського бізнесмена Баффета

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Харківська поліція отримала 3 ДНК-лабораторії від американського бізнесмена Баффета

Слідчі Головного управління Національної поліції в Харківській області отримали три сучасні ДНК-лабораторії, які передав американський громадський діяч і бізнесмен Говард Баффет (Howard Graham Buffett), який побував у листопаді на звільнених від російської окупації територіях, зокрема, в м. Ізюм.

"У вівторок одна з лабораторій вирушить до Ізюма, інші комплекси працюватимуть у Харкові", - повідомляє відділ комунікацій облуправління поліції.

За словами начальника слідчого управління Сергія Болвінова, отримані лабораторні комплекси дозволять проводити експрес-тести ДНК і таким чином прискорять процес ідентифікації тіл. "Ми працюватимемо паралельно з родичами, які мають інформацію про своїх родичів, ця машина дозволить упродовж хвилин порівняти ці ДНК. Тобто, протягом доби ми зможемо провести такий аналіз і вже потім якнайшвидше ідентифікувати, щоб родичі зрозуміли, де перебувають їхні близькі", - сказав він.

Зі свого боку, начальник облуправління Нацполіції Володимир Тимошко повідомив, що нині правоохоронці ексгумували на деокупованих територіях регіону понад 900 тіл загиблих. "Із 7 вересня слідчими поліції разом із прокуратурою (на деокупованих територіях - ІФУ) було вилучено понад 900 тіл загиблих. І такі вилучення відбуваються щодня. Значна кількість тіл не ідентифікована", - сказав він.

За інформацією Болвінова, на сьогодні не ідентифіковано понад 200 тіл.

Очікується, що ще одну ДНК-лабораторію буде доставлено до Харкова після тестування. Вартість чотирьох лабораторних комплексів складає $1,7 млн.

Теги: #баффет #харків #днк_лабораторія

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