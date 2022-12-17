Події

07:04 17.12.2022

У Харкові біля ринку "Барабашово" планується створити науковий парк

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У Харкові біля ринку "Барабашово" планується створити науковий парк

У Харкові після перемоги України у війні може бути побудований науковий парк із житловою забудовою

Як повідомляє пресслужба Харківської міськради, це обговорювалося у п'ятницю на зустрічі міського голови Ігоря Терехова та британського архітектора Нормана Фостера.

За словами Фостера, для парку обрано територію біля ринку "Барабашово", частину якого було зруйновано російськими обстрілами.

"Там тече річка. Архітектори кажуть, що вона промислова, але її можна ревіталізувати та зробити там природний ландшафт. Це місце стане магнітом цього району", - цитує пресслужба британського архітектора.

Він наголосив, що це буде велика локація з університетами, житловими будинками, магазинами, науковими лабораторіями, відпочинковою інфраструктурою.

"Це буде район із житловою забудовою, розділений на квартали, зелений, безпечний. Фокус буде спрямований на людину: як їй зручно ходити, де паркувати машину", - сказав Фостер.

За його словами, парк стане місцем розвитку стартап-руху. Терехов зауважив, що приверне до цього IT-фахівців.

 

 

Теги: #наука #парк #харків #плани

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