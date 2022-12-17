17 грудня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 297 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 297 RUSSIAN AGRESSION

17 грудня - Міжнародний день невдахи та День захисту секс-працівників від насильства та жорстокості.

В Україні відзначають День працівника державної виконавчої служби.

Православне свято: пам'ять великомучениці Варвари та мучениці Юліанії.

День працівника державної виконавчої служби

Професійне свято працівників виконавчої служби Міністерства юстиції України, яке відзначається у країні з 2009 року щорічно 17 грудня.

В офіційному календарі воно з'явилося після підписання відповідного указу президентом країни Віктором Ющенком у липні 2009 року.

Міжнародний день захисту секс-працівників від насильства та жорстокості

День покликаний звернути увагу суспільства на проблеми, пов'язані з жорстокістю та насильством, яких зазнають працівники сфери сексуальних послуг. У цей день усі небайдужі до проблеми дискримінації секс-працівників виходять на вулиці з червоними парасольками ("Марш червоних парасольок").

Червона парасолька є символом захисту від жорстокості щодо жінок, які заробляють проституцією, з боку міліції, сутенерів, клієнтів та лицемірного суспільства. Вперше червона парасолька як символ опору з’явилася у 2001 році у Венеції на Першому всесвітньому конгресі секс-працівників.

Ще цього дня:

1920 - Аеродром Схіпгол в Амстердамі почали використовувати для прийому літаків цивільної авіації (нині головний аеропорт Голландії);

1957 – США провели перше успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Атлас";

1984 - Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Про неприпустимість політики державного тероризму та будь-яких дій держав, спрямованих на підрив суспільно-політичного устрою в інших суверенних державах";

1986 - У Кембриджському шпиталі вперше в історії медицини здійснено одночасне пересадження серця, печінки та легень;

1989 - На телеканалі Fox (США) відбулася прем'єра мультсеріалу "Сімпсони".

1998 - США та Велика Британія завдали авіаційних ударів по Іраку під приводом відмови співпрацювати зі спеціальною комісією ООН з контролю над іракським озброєнням. Таке ускладнення міжнародної ситуації дозволило відкласти призначене наступного дня голосування в Конгресі США щодо імпічменту президента Білла Клінтона;

2010 – Європейський Союз офіційно схвалив заявку Чорногорії про вступ до Європейського Союзу.

Церковне свято

Православна церква 17 грудня вшановує пам'ять Великомучениці Варвари. Свята Варвара у 306 році у юному віці у м. Іліополі (Мала Азія) постраждала за віру. За вироком місцевої влади стратив її власний батько, жорстокий язичник Діоскор. Після смерті Варвара почала шануватися християнами, як великомучениця. Святість діви Варвари проявляється через багато чудес, які відбувалися біля її гробниці.

Іменини: Варвара, Геннадій, Іван, Уляна, Яна.