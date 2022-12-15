15 грудня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 295 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 295 RUSSIAN AGRESSION

15 грудня відзначають День Заменгофа (свято есперантистів) і Міжнародний день чаю.

В Україні – День працівників суду, у Нідерландах – День королівства, у Греції День пам'яті жертв "Грецької операції" НКВС.

Православне свято: День пророка Авакума, день вшанування ікони Божої Матері, "Геронтіси".

День працівників суду

Сьогодні в Україні відзначають День працівників суду. Встановлений Указом Президента від 8 грудня 2000 року "з огляду на роль судів у забезпеченні захисту прав і свобод людини та громадянина, у затвердженні принципу верховенства права та розвитку та зміцненні України як демократичної, правової держави".

Саме 15 грудня 1917 року в Українській Народній Республіці було створено найвищий судовий орган – Генеральний суд. Перше його засідання відбулося 15 січня 1918 року, тоді як апеляційні суди розпочали виконання своїх обов'язків лише наприкінці квітня 1918 року.

Міжнародний день чаю

Рішення відзначати Міжнародний день чаю саме 15 грудня було ухвалено на Всесвітньому громадянському форумі у 2004 році у Мумбаї (Індія). Саме в цей день було оприлюднено Світову Декларацію прав працівників чайної індустрії.

День Заменгофа

День Заменгофа вважається урочистим святом серед есперантистів. Відзначається 15 грудня на честь дня народження творця есперанто Людвига Заменгофа.

День Заменгофа розпочали відзначати у 20-х роках XX століття за ініціативи угорського есперантиста Дьюла Баги.

Ще цього дня:

1917 – Українська Центральна Рада прийняла закон про створення Генерального суду;

1932 - ЦК КП(б)У затвердив перелік 82 районів України, куди припинялося надходження промислових і продовольчих товарів за зрив планів хлібозаготівлі (початок Голодомору); у Дніпропетровській області – 27, у Чернігівській – 8, в Одеській – 15, у Харківській – 22, у Донецькій – 10 районів;

1932 - В. Молотов та І. Сталін заборонили здійснення українізації на Далекому Сході, в Казахстані, Середній Азії, ЦЧО, щоб унеможливити проникнення висланих "буржуазно-націоналістичних елементів" в українізовані райони, наказують перекласти українські газети та видання російською;

1934 - У Києві, у підвалах НКВС УРСР (пізніше Жовтневий палац), за вироком виїзної сесії Військової колегії Верховного Суду СРСР було розстріляно 28 "членів" вигаданого чекістами "Об'єднання українських націоналістів", серед яких - українські письменники Дмитро Фальківський, Григорій Косинка, Кость Буревій, Олекса Влизько, Іван Крушельницький;

1964 - У Канаді прийнято державний прапор із кленовим листом;

2000 – В Україні остаточно припинила роботу Чорнобильська АЕС. Зруйнований у 1986 році реактор, що містив 66 тонн розплавленого ядерного палива та 37 тонн радіоактивного пилу, незважаючи на побудований захисний "саркофаг", продовжував випромінювати радіацію;

2000 – На знак протесту проти політики президента Леоніда Кучми на головній площі Києва учасниками акції "Україна без Кучми" було встановлено перші намети;

2008 – Чорногорія офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу;

2018 - Відновлено автокефальну помісну Православну церкву України (утворена у 988)

Церковне свято

День пророка Авакума

Православна церква вшановує пам'ять пророка Авакума, восьмого з дванадцяти малих пророків.

Походив він із роду Симеона, жив і пророкував приблизно у VII столітті до нашої ери. Пророк Авакум зміг передбачити руйнування Єрусалимського храму, Вавилонський полон і повернення на Батьківщину юдеїв.

Під час воєнних дій з вавилонянами Авакум поїхав до Аравії, де з ним сталося справжнє диво: коли він ніс обід женцям, на його шляху зустрівся янгол Господній, який за мить переніс його силою свого духу до Вавилону, де в темниці перебував пророк Данило. Так Авакум зміг нагодувати їжею, що призначалася для женців, Данила.

Після війни з вавилонянами Авакум повернувся до рідного міста і жив там до глибокої старості. За царювання Феодосія Молодшого в Константинополі були відкриті мощі Авакума.

День вшанування ікони Божої Матері, "Геронтиси"

Ікона Божої матері "Геронтиса", яка перекладається з грецької, як "настоятелька" або "стариця", допомагає у звільненні від мук смертельно хворим людям, а також зцілює тяжкі хвороби. Вважається, що ікона допомагає у зачатті дітей та сприяє успіхам у навчанні та роботі.

За стародавньою грецькою легендою вперше ця ікона проявила себе у XIV столітті перед початком зведення монастиря Пантократор на горі Афон. У нічний час "Геронтіса" зникла разом із будівельними інструментами, а вранці, коли її почали шукати, ікону та інвентар виявили у місці, де нині стоїть древній монастир. Відбувалося це диво щоночі. В результаті місцеві священнослужителі вирішили, що таким чином Богородиця вказує на місце будівництва нового монастиря.

Іменини: Андрій, Іван, Кирило, Соломон, Степан, Феофіл.