11 грудня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 291 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 291 RUSSIAN AGRESSION

11 грудня відзначають Міжнародний день гір, Міжнародний день танго, Всесвітній день хворого на бронхіальну астму та Третю неділю Адвента.

В Україні – День благодійності.

Православна церква вшановує пам'ять преподобномученика та сповідника Стефана Нового, мученика Іринарха Севастійського та святих семи дружин.

День благодійності

День благодійності в Україні відзначають щодругої неділі грудня. Свято було запроваджено указом президента України Віктора Ющенка у 2007 році.

Основна його мета – утвердження принципів милосердя та гуманізму, активне сприяння розвитку благодійної діяльності.

Слово "благодійність" походить від словосполучення "творити благо" і означає надання безкорисливої допомоги нужденним.

Форм висловлювання благодійної діяльності дуже багато. Це не лише матеріальна допомога, а й волонтерство, безоплатне надання професійних послуг, виконання будь-яких робіт, дарування майна.

У День благодійності часто згадують слова зі Святого Письма про те, що блаженніше давати, ніж приймати. Кожна людина може зробити посильний внесок у будь-яку добру справу і життя поступово ставатиме краще.

Міжнародний день гір

Офіційно проголошений у 2003 році. Головне його завдання – підвищити поінформованість соціуму про необхідність підтримки та забезпечення розвитку гірських районів. З цією метою не лише поширюється інформація серед населення інших регіонів, а й залучаються спеціалізовані організації та мобілізуються ресурси.

Міжнародний день танго

Свято легендарного танцю, що втілює пристрасть між чоловіком та жінкою, відзначається у день народження відомого актора та співака з Аргентини, Карлоса Гарделя, якого нерідко називають Королем танго.

Ще цього дня:

1914 - Михайло Грушевський, легендарний український історичний діяч, був заарештований. Приводом для ув'язнення стали зв'язки з урядом Австрії;

1937 - Йосип Сталін під час заходу у Великому театрі вимовив фразу: "Депутат - слуга народу" яка надалі стала крилатим виразом;

1946 - Англійські вчені запатентували перший у світі комп'ютер, який можна програмувати;

1981 - На тлі сильних морозів єдиний раз за всю історію існування зупинився лондонський Біг Бен;

1991 - Уряд України заявив про початок дипломатичних відносин з республіками колишнього СРСР;

1993 - На аукціоні в Нью-Йорку продано найдорожчу вітальну телеграму. Відправником цінного послання 12 квітня 1961 року був Микита Хрущов, одержувачем - Юрій Гагарін. Вартість телеграми становила $68 500;

2000 — В Австралії стартували судові позови щодо дев'яти авіаперевізників, представники яких попередньо не донесли пасажирам інформацію про ймовірність виникнення тромбозів під час перельотів.

Іменини: Василь, Григорій, Іван, Степан, Федір, Тимофій, Костянтин, Дмитро, Віталій.