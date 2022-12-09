СБУ прийшла з перевіркою до кафедрального собору УПЦ (МП) у Борисполі

Співробітники Служби безпеки продовжують здійснювати заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Київській області, зокрема на території Свято-Покровського кафедрального собору в Борисполі, повідомляє УСБУ в Києві та області.

"Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та добровольчими формуваннями територіальних громад у межах системної роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні здійснює контррозвідувальні (безпекові) заходи на території об’єкту Свято-Покровського кафедрального собору у м. Бориспіль на Київщині", - йдеться в повідомленні УСБУ на сторінці у фейсбуці у п'ятницю.

За інформацією столичного главку спецслужби, ці заходи проводяться для унеможливлення використання афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних громад як осередку "руского міра" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів, а також для перевірки даних про використання приміщень УПЦ для приховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо.

"За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці в рамках чинного законодавства проводять огляд території та приміщень з метою виявлення заборонених до обігу предметів, здійснюють перевірку осіб щодо їх причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України", - наголошується в повідомленні.