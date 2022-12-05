Порошенко подякував волонтерам, які допомагають ЗСУ: У нас один ворог, одна війна та одна перемога

П'ятий президент України Петро Порошенко у Міжнародний день волонтера подякував кожному, хто з перших днів російської агресії допомагає Збройним силам України, та наголосив, що сила українців у єдності.

"Звичайно, волонтерство почалося на Майдані. Тільки тоді ще не було цього слова, але вже тоді шляхетні люди робили різну роботу для однієї справи – протистояли "тітушні" та "беркуту", привозили на барикади шини, ліки, дрова і все потрібне. Коли почалася війна, хтось із них пішов до армії чи добробатів, а хтось день за днем забезпечував їх найнеобхіднішим. Ці героїчні люди разом зберегли і масово поширили досвід праці і боротьби заради єдиної справи. Цією справою став захист України від російської агресії", - заявив Порошенко, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

Він констатував: війна продемонструвала потужність і масовість руху на підтримку армії.

"Не забуваймо, що у 2014 захисникам України необхідно було все і негайно. Ми всім народом створювали Збройні сили України з нуля. Тоді увесь світ побачив унікальний волонтерський рух, всенародний опір агресору, єдність фронту і тилу", – нагадав Порошенко.

"Цього року ми стали країною ЗСУ і волонтерів. Старші і молодші підтримують армію. Наші школярі збирають гроші на дрони, а масові громадські об’єднання надають суттєву допомогу нашим геройським бригадам. Дуже символічно, що саме українці святкують День волонтера відразу перед Днем Збройних сил України. Пишаюся, що Фонд Порошенка, ГО Справа Громад, ГО "Res_Publica. Брати по Зброї" були і залишаються першими у забезпеченні потреб ЗСУ", – додав Порошенко.

Він наголосив, що українську єдність армії та народу, яку створив , береже та зміцнює волонтерський рух, не здолати нікому.

"У нас один ворог, одна війна і одна перемога. Вітаю усіх нас з Днем волонтера. Щира вдячність усім, хто підставив плече армії! Низький уклін усім, хто допомагає лікарням, госпіталям і мільйонам українців, що зазнали лиха через рашистську агресію. Разом переможемо!" - переконаний п'ятий президент.