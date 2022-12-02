2 грудня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 282 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 282 RUSSIAN AGRESSION

2 грудня у світі святкують День боротьби за відміну рабства та День 2D-художників.

Православна церква вшановує пам'ять святого Авдія.

Є й інші свята сьогодні, є прикмети цього дня, які розкажуть вам багато про що, а є речі, які робити не можна.

Міжнародний день боротьби за відміну рабства

Міжнародний день боротьби за відміну рабства пов'язаний із датою ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми та з експлуатацією проституції третіми особами.

Примусова праця, сексуальна експлуатація, військовий полон, сімейне рабство, шлюби з примусу, продаж наречених, передача у спадок вдів, насильницьке вербування дітей для їх використання у збройних конфліктах, торгівля людьми тощо –сучасні форми рабства, викорінення яких є головною метою цього Дня.

День 2D-художників

2 грудня неофіційне професійне свято відзначають дизайнери двомірної комп'ютерної графіки. Для свята було обрано дату, співзвучну з назвою професії: 2D – 2 грудня.

Дизайнери комп'ютерної графіки, перш за все, потрібні в компаніях, що створюють комп'ютерні ігри. Як говорять самі художники, вони працюють у "мультяшному стилі".

Ще цього дня:

1015 - Князь Ярослав Мудрий посів престол у Києві;

1409 - У Лейпцигу відкрився один із перших університетів Центральної Європи;

1804 - Наполеон I Бонапарт проголосив себе імператором Франції;

1863 – Завершилося будівництво купола Капітолію у Вашингтоні (США);

1870 - Рим проголошений столицею Королівства Італія;

1960 – На металургійному заводі ім. Леніна у Кривому Розі задули доменну піч "Криворізька-Комсомольська" - тоді найбільшу у світі;

1976 - Фідель Кастро став президентом Куби;

1971 - Утворено федеративну державу Об'єднані Арабські Емірати;

1991 - Канада й Польща стали першими країнами, які визнали незалежність України від СРСР;

1998 - Колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка заарештовано у Швейцарії за обвинуваченням у відмиванні викрадених державних грошей;

2010 - На iPhone запущений месенджер Viber.

Церковне свято

Святий Авдій – один із дванадцяти малих пророків. Жив у Єврейському царстві та служив домоправителем у царя Ахава, який вів розпутний спосіб життя. З юності Авдій вірив у Господа, не відійшов від цих переконань і в період поклоніння в Ізраїлі язичницьким божествам.

Дружина царя Ахава влаштувала переслідування пророків, тоді Авдій сховав їх, надавши їжу та ночівлю. Він відмовився від своєї посади, покинув службу і пішов за пророком Іллею. За праведне життя і непохитну віру Господь нагородив Авдія даром передбачення.

Іменини: Веніамін, Адріан, Олександр, Валентин, Герасим, Григорій, Денис, Дмитро, Іван, Ігнатій, Іларіон, Костянтин, Михайло, Петро, Сергій, Федір.