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10:24 01.12.2022

Холдинг !Fest відкрив перший бар "П'яна вишня" в Гданську

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Холдинг !Fest відкрив перший бар "П'яна вишня" в Гданську

Холдинг !Fest відкрив перший бар "П'яна вишня" в Гданську (Польща).

"Осінь закінчується позитивною новиною - ми відкрили "П'яну вишню" в самому серці Гданська на Длугі Тарг, 22/23" - повідомив глава і співвласник холдингу Андрій Худо у фейсбуці.

Згідно з інформацією на сайті, крім українських міст мережа барів "П'яна вишня" представлена у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Лодзі, Познані (Польща), а також у Кишиневі (Молдова), Будапешті (Угорщина), Бухаресті та Брашові (Румунія).

Холдинг емоцій !Fest заснований у 2007 році. Розвиває мережу креативних ресторанів, кав'ярень і магазинів в Україні.

Власниками холдингу !Fest є Андрій Худо, Юрій Назарук, Дмитро Герасимов.

Теги: #гданьск #пьяная_вишня

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