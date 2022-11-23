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18:18 23.11.2022

Мінкульт рекомендує в разі відсутності електроенергії та зв'язку слухати марафон "Єдині новини" по радіо

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Мінкульт рекомендує в разі відсутності електроенергії та зв'язку слухати марафон "Єдині новини" по радіо

Міністерство культури та інформаційної політики України рекомендує в разі відсутності електроенергії та зв'язку слухати марафон "Єдині новини" по радіо.

"За відсутності електроенергії або мобільного зв'язку у вашому місті - налаштовуйте FM-хвилю "Українського радіо" на приймачах, що живляться від батарейок. "Українське радіо" може вести інформаційне мовлення на частотах "Радіо Культура" та "Радіо Промінь", - йдеться в повідомленні пресслужби Мінкультури в телеграм-каналі.

У разі аварії на мережах та відсутності сигналу в FM у відомстві рекомендують перемикатися на середні хвилі в АМ-діапазон (чи СХ на старих приймачах) на частотах AM – 1278 кГц, 1404 кГц, 657 кГц та 873 кГц.

Також міністерство наводить перелік частот радіо "Суспільного мовлення" в регіонах, зокрема, у Києві та Київській області: "Українське радіо" (Київ та центральна частина області – 105 FM; Березань – 92,6 FM; Біла Церква – 106,8 FM; Богуслав – 88 ,1 FM; Іванків - 95,4 FM; Кагарлик - 90,8 FM; Славутич - 106,6 FM; Тетіїв - 102,9 FM); "Радіо Промінь" (Київ – 97,2 FM; Біла Церква – 91,9 FM); "Радіо Культура" (Київ – 97,6 FM; Богуслав – 101,8 FM; Біла Церква – 106,2 FM; Тетіїв – 104,7 FM; Яготин – 93,5 FM).

Джерело: https://t.me/mkipu/3771

Теги: #мінкульт

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