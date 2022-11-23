В Україні від ракетних ударів у середу загинуло 6 людей, зокрема 3 на Київщині, 36 поранено – голова Нацполіції

Шестеро осіб загинуло внаслідок ракетних ударів російських окупантів по території України в середу, троє з них на Київщині, ще 36 осіб отримали поранення, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Наразі зафіксовано влучання ракет по 16 об'єктах на території нашої держави… В Україні ми зафіксували загибель шістьох наших громадян і 36 отримали поранення", - сказав Клименко в ефірі національного телемарафону в середу.

Зокрема, за його словами, внаслідок влучання в будинок у Вишгороді Київської області троє людей загинуло і 20 травмовано.