Події

17:22 21.11.2022

На Алеї сміливості в Києві з'явилася табличка з ім'ям засновника благодійної організації World Central Kitchen

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 Табличка засновнику благодійної організації World Central Kitchen Хосе Андресу з'явилася на Алеї сміливості біля будинку Верховної Ради в Києві, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Хосе Андрес був поряд з Україною з перших днів повномасштабного вторгнення. І досі продовжує допомагати українцям. Дякую за підтримку нашої країни та наших людей!", - написав Зеленський у телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомлялося, World Central Kitchen із першого дня повномасштабного вторгнення РФ почала працювати на українсько-польському кордоні та допомагала вимушеним переселенцям, а пізніше розгорнула активну діяльність у багатьох містах України.

У серпні до роботи World Central Kitchen в Україні було залучено близько 5 тис. українців, працювало понад 500 закладів харчування. За перші пів року після початку повномасштабного вторгнення РФ було приготовлено понад 130 млн обідів для громадян України.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/4094

Теги: #world_central_kitchen #хосе_андресу

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