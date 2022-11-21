Володимир і Олена Зеленські вшанували пам'ять загиблих учасників Революції гідності

У День Гідності та Свободи президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою вшанували пам'ять активістів, загиблих під час Революції гідності, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Президентське подружжя встановило лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві. Володимир і Олена Зеленські вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. У пам’ять про полеглих учасників Революції Гідності пролунало вісім ударів дзвона", - йдеться в повідомленні.