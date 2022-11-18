Новий в. о. гендиректора "Довженко-Центру" Алфьоров має намір домогтися скасування наказу про реорганізацію та призначення Гончарук гендиректором

Новий виконувач обов'язків генерального директора "Довженко-Центру" Андрій Алфьоров заявляє, що має намір домогтися скасування наказу про реорганізацію та призначення Олени Гончарук гендиректором.

"На моїх очах Центр, зусиллями Івана Козленка, перетворювався з цвинтаря на храм кіно. І мені не хотілося б спостерігати зворотний процес. Саме тому я маю намір домогтися скасування наказу про реорганізацію та зупинити будь-які інші спроби її провести. Оскільки Олену Гончарук вважаю переможницею конкурсу, то зроблю все можливе, щоб її призначили на цю посаду, офіційно підписавши контракт", - написав Алфьоров у соціальній мережі "Фейсбук".

Також він заявив, що для захисту колекції "Довженко-Центру" він має намір: домогтися надання йому статусу "національного" та визнання "Довженко-Центру" Державним фондом фільмів.

"Моторошно від думки, що якісь твори, з тих що зберігаються в Центрі, можуть бути передані в інші архіви, а згодом взагалі втрачені. Я впевнений, що потрібно терміново розробити нормативну базу для функціонування фонду фільмів і залученням міжнародних експертів. І найголовніше - зберегти фінансову підтримку з державного бюджету на період війни та два роки після", - написав він.

Як повідомлялося, раніше "Довженко-Центр" заявив, що рішення Держкіно про його ліквідацію буде великим репутаційним ударом по міжнародному іміджу України. Водночас Міністерство культури та інформаційної політики заявило, що виступає проти "нехтування та ліквідації кіноспадщини", а також зазначило, що інформація про ліквідацію є несподіваною для нього.

Пізніше Держкіно заявило, що його наказом не передбачається ліквідація центру, а тільки його реорганізація, а після реорганізації "Довженко-Центр" продовжить функціонувати як культурний і музейний центр.

Українська Кіноакадемія закликала Держкіно відкликати наказ Про реорганізацію "Довженко-Центру" і провести консультації про діяльність підприємства.

Парламентський Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики 26 серпня звернувся до Держкіно і Кабінету Міністрів з проханням скасувати рішення про реорганізацію "Довженко-Центру".

Голова Держкіно 2 листопада призначила Юлію Каждан новим виконувачем обов'язків генерального директора "Довженко-Центру". Крім того, було оголошено, що для експертної оцінки колекцій "Довженко-Центру" буде створено міжвідомчу комісію.

Після цього колектив "Довженко-Центру" висловив незгоду з діями Держкіно і заявив, що не визнає процедуру призначення нового керівника, а пізніше не допустив в.о. генерального директора до виконання обов'язків.

10 листопада в "Довженко-центрі" заявили, що в їхній будівлі проводяться слідчі дії. Зокрема, проводився обшук, правоохоронці шукали документи, пов'язані із забудовником, який зводить житловий комплекс біля "Довженко-Центру", а також СБУ вилучила печатку установи. 11 листопада правоохоронці знову приходили в "Довженко-Центр".

15 листопада Держкіно призупинило реорганізацію "Довженко-Центру" до завершення повного аудиту та обрання нового керівника.

17 листопада в. о. гендиректора "Довженко-Центру" Юлія Каждан подала у відставку, новим в. о. призначено Андрія Алфьорова.