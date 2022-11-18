Події

13:44 18.11.2022

Новий в. о. гендиректора "Довженко-Центру" Алфьоров має намір домогтися скасування наказу про реорганізацію та призначення Гончарук гендиректором

2 хв читати
Новий в. о. гендиректора "Довженко-Центру" Алфьоров має намір домогтися скасування наказу про реорганізацію та призначення Гончарук гендиректором

Новий виконувач обов'язків генерального директора "Довженко-Центру" Андрій Алфьоров заявляє, що має намір домогтися скасування наказу про реорганізацію та призначення Олени Гончарук гендиректором.

"На моїх очах Центр, зусиллями Івана Козленка, перетворювався з цвинтаря на храм кіно. І мені не хотілося б спостерігати зворотний процес. Саме тому я маю намір домогтися скасування наказу про реорганізацію та зупинити будь-які інші спроби її провести. Оскільки Олену Гончарук вважаю переможницею конкурсу, то зроблю все можливе, щоб її призначили на цю посаду, офіційно підписавши контракт", - написав Алфьоров у соціальній мережі "Фейсбук".

Також він заявив, що для захисту колекції "Довженко-Центру" він має намір: домогтися надання йому статусу "національного" та визнання "Довженко-Центру" Державним фондом фільмів.

"Моторошно від думки, що якісь твори, з тих що зберігаються в Центрі, можуть бути передані в інші архіви, а згодом взагалі втрачені. Я впевнений, що потрібно терміново розробити нормативну базу для функціонування фонду фільмів і залученням міжнародних експертів. І найголовніше - зберегти фінансову підтримку з державного бюджету на період війни та два роки після", - написав він.

Як повідомлялося, раніше "Довженко-Центр" заявив, що рішення Держкіно про його ліквідацію буде великим репутаційним ударом по міжнародному іміджу України. Водночас Міністерство культури та інформаційної політики заявило, що виступає проти "нехтування та ліквідації кіноспадщини", а також зазначило, що інформація про ліквідацію є несподіваною для нього.

Пізніше Держкіно заявило, що його наказом не передбачається ліквідація центру, а тільки його реорганізація, а після реорганізації "Довженко-Центр" продовжить функціонувати як культурний і музейний центр.

Українська Кіноакадемія закликала Держкіно відкликати наказ Про реорганізацію "Довженко-Центру" і провести консультації про діяльність підприємства.

Парламентський Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики 26 серпня звернувся до Держкіно і Кабінету Міністрів з проханням скасувати рішення про реорганізацію "Довженко-Центру".

Голова Держкіно 2 листопада призначила Юлію Каждан новим виконувачем обов'язків генерального директора "Довженко-Центру". Крім того, було оголошено, що для експертної оцінки колекцій "Довженко-Центру" буде створено міжвідомчу комісію.

Після цього колектив "Довженко-Центру" висловив незгоду з діями Держкіно і заявив, що не визнає процедуру призначення нового керівника, а пізніше не допустив в.о. генерального директора до виконання обов'язків.

10 листопада в "Довженко-центрі" заявили, що в їхній будівлі проводяться слідчі дії. Зокрема, проводився обшук, правоохоронці шукали документи, пов'язані із забудовником, який зводить житловий комплекс біля "Довженко-Центру", а також СБУ вилучила печатку установи. 11 листопада правоохоронці знову приходили в "Довженко-Центр".

15 листопада Держкіно призупинило реорганізацію "Довженко-Центру" до завершення повного аудиту та обрання нового керівника.

17 листопада в. о. гендиректора "Довженко-Центру" Юлія Каждан подала у відставку, новим в. о. призначено Андрія Алфьорова.

 

Теги: #довженко_центр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:02 18.11.2022
В.о. гендиректора "Довженко-Центру" Каждан подала у відставку, новим в.о. призначений Алферов - Держкіно

В.о. гендиректора "Довженко-Центру" Каждан подала у відставку, новим в.о. призначений Алферов - Держкіно

12:51 15.11.2022
Держкіно призупиняє реорганізацію Довженко-Центру до завершення повного аудиту й обрання нового керівника

Держкіно призупиняє реорганізацію Довженко-Центру до завершення повного аудиту й обрання нового керівника

11:41 15.11.2022
Реорганізацію Довженко-Центру згідно з раніше ухваленими рішеннями буде зупинено - Ткаченко

Реорганізацію Довженко-Центру згідно з раніше ухваленими рішеннями буде зупинено - Ткаченко

12:45 12.11.2022
Аналіз діяльності "Довженко-Центру" свідчить про стабільну збитковість навіть за умови держфінансування - Держкіно

Аналіз діяльності "Довженко-Центру" свідчить про стабільну збитковість навіть за умови держфінансування - Держкіно

11:54 11.11.2022
У "Довженко-Центрі" заявляють, що до них знову приїхали правоохоронці

У "Довженко-Центрі" заявляють, що до них знову приїхали правоохоронці

16:56 10.11.2022
У Довженко-Центрі заявляють про проведення слідчих дій у їхній будівлі

У Довженко-Центрі заявляють про проведення слідчих дій у їхній будівлі

11:52 10.11.2022
У Довженко-Центрі заявляють про проведення слідчих дій у їхній будівлі

У Довженко-Центрі заявляють про проведення слідчих дій у їхній будівлі

17:35 03.11.2022
Для експертної оцінки колекцій Довженко-Центру буде створено міжвідомчу комісію - Держкіно

Для експертної оцінки колекцій Довженко-Центру буде створено міжвідомчу комісію - Держкіно

15:41 03.11.2022
Колектив Довженко-Центру: Відбувається рейдерське захоплення

Колектив Довженко-Центру: Відбувається рейдерське захоплення

21:10 17.10.2022
Фонд держмайна виставив на приватизацію два корпуси "Довженка-Центру"

Фонд держмайна виставив на приватизацію два корпуси "Довженка-Центру"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Наступного року Україна буде здатна самостійно забезпечити всі потреби сил оборони у бронежилетах та шоломах - Резніков

Кількість загиблих у Вільнянську від російського обстрілу збільшилася до 9 - заступник голови ОП Тимошенко

Окупанти втратили за добу в Україні близько 350 військових та 5 артсистем, збито 5 безпілотників та 6 крилатих ракет - Генштаб ЗСУ

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс прибув із візитом до Києва

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 433 дитини, 837 – поранено

ОСТАННЄ

Система Hawk готується до того, щоб стати в бойові порядки ПС ЗСУ - Ігнат

Квитки з Миколаєва на потяг Київ-Херсон розкуплено - Кім

У вихідні Україну очікують снігопади, на дорогах ожеледиця, на півдні країни пройдуть дощі

Водопостачання Миколаєва буде відновлено після відновлення електрики в Херсонській області - Кім

Масовані атаки на цивільну інфраструктуру не завадять прокурорам досягти результату у розслідуванні злочинів РФ – генпрокурор

Зеленський включив до Ставки головнокомандувача заступника голови ОП Машовця та главу Мінінфраструктури Кубракова - указ

Прокуратура Швеції підтвердила, що вибухи на газопроводах "Північний потік" були диверсією

Наступного року Україна буде здатна самостійно забезпечити всі потреби сил оборони у бронежилетах та шоломах - Резніков

Усі області України отримали доручення допомогти Херсонській, насамперед сусідні – заступник глави ОП Тимошенко

Мінкультури не закликає до ізолювання представників культурної спільноти РФ, які виступають із публічним засудженням війни в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА