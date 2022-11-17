Блінкен про рішення суду щодо МН17: Це важливий крок на шляху до правосуддя щодо загиблих 298 людей

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав вирок, винесений судом у Гаазі у справі про аварію літака рейсу MH17 Malaysia Airlines, важливим кроком на шляху до правосуддя щодо загиблих 298 осіб.

"Обвинувальний вирок, винесений сьогодні стосовно трьох членів російських маріонеткових сил у справі про аварії літака рейсу MH17 Malaysia Airlines, є важливим кроком на шляху до правосуддя щодо 298 осіб, які загинули 17 липня 2014 року", - написав він у твіттері.

Раніше Окружний суд Гааги визнав двох громадян Росії та одного українця – Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка – винними у аварії пасажирського лайнера рейсу МН17 Малайзійських авіаліній, внаслідок чого загинуло 298 осіб.

Ще одного обвинуваченого - росіянина Олега Пулатова - судом визнано невинним.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули. Дві третини пасажирів – піддані Нідерландів. Розслідування причин катастрофи веде Міжнародна слідча група, до якої увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

У вересні 2016 року група оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною із ЗРК "Бук", а рік тому оголосила про приналежність "Бука" до російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, дислокованої у Курську.