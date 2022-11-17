Події

21:16 17.11.2022

Блінкен про рішення суду щодо МН17: Це важливий крок на шляху до правосуддя щодо загиблих 298 людей

2 хв читати
Блінкен про рішення суду щодо МН17: Це важливий крок на шляху до правосуддя щодо загиблих 298 людей

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав вирок, винесений судом у Гаазі у справі про аварію літака рейсу MH17 Malaysia Airlines, важливим кроком на шляху до правосуддя щодо загиблих 298 осіб.

"Обвинувальний вирок, винесений сьогодні стосовно трьох членів російських маріонеткових сил у справі про аварії літака рейсу MH17 Malaysia Airlines, є важливим кроком на шляху до правосуддя щодо 298 осіб, які загинули 17 липня 2014 року", - написав він у твіттері.

Раніше Окружний суд Гааги визнав двох громадян Росії та одного українця – Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка – винними у аварії пасажирського лайнера рейсу МН17 Малайзійських авіаліній, внаслідок чого загинуло 298 осіб.

Ще одного обвинуваченого - росіянина Олега Пулатова - судом визнано невинним.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули. Дві третини пасажирів – піддані Нідерландів. Розслідування причин катастрофи веде Міжнародна слідча група, до якої увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

У вересні 2016 року група оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною із ЗРК "Бук", а рік тому оголосила про приналежність "Бука" до російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, дислокованої у Курську.

Теги: #блінкен #мн17

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:08 17.11.2022
Резников о решении суда по делу МН17: лишь победа Украины над Россией позволит его исполнить

Резников о решении суда по делу МН17: лишь победа Украины над Россией позволит его исполнить

18:43 17.11.2022
Керівник слідчої групи: Ми задоволені рішенням суду щодо МН17, розслідування цього злочину триває

Керівник слідчої групи: Ми задоволені рішенням суду щодо МН17, розслідування цього злочину триває

17:58 17.11.2022
Суд у справі про МН17 встановив, що влітку 2014 року вже тривав міжнародний воєнний конфлікт між Україною і контрольованою РФ "ДНР"

Суд у справі про МН17 встановив, що влітку 2014 року вже тривав міжнародний воєнний конфлікт між Україною і контрольованою РФ "ДНР"

17:46 17.11.2022
Суд постановив виплатити понад 16 млн євро компенсації рідним загиблих у катастрофі МН17

Суд постановив виплатити понад 16 млн євро компенсації рідним загиблих у катастрофі МН17

17:37 17.11.2022
Родичі загиблих в аварії МН17 про вирок: Правосуддя перемогло

Родичі загиблих в аварії МН17 про вирок: Правосуддя перемогло

17:09 17.11.2022
Суд засудив Гіркіна, Дубінського та Харченка до довічного ув'язнення й постановив узяти їх під варту

Суд засудив Гіркіна, Дубінського та Харченка до довічного ув'язнення й постановив узяти їх під варту

16:30 17.11.2022
Суд у Нідерландах визнав Гіркіна, Дубінського та Харченка винними в аварії рейсу МН17 та загибелі 298 осіб. Пулатова визнано невинуватим

Суд у Нідерландах визнав Гіркіна, Дубінського та Харченка винними в аварії рейсу МН17 та загибелі 298 осіб. Пулатова визнано невинуватим

14:54 17.11.2022
Суд у Нідерландах почав оголошувати рішення у справі про збитий МН17

Суд у Нідерландах почав оголошувати рішення у справі про збитий МН17

18:55 16.11.2022
Скільки часу займе оголошення рішення нідерландським судом у справі про збитий МН17 - невідомо, його можна буде оскаржити

Скільки часу займе оголошення рішення нідерландським судом у справі про збитий МН17 - невідомо, його можна буде оскаржити

10:31 16.11.2022
Блінкен і Кулеба обговорили вибух на сході Польщі

Блінкен і Кулеба обговорили вибух на сході Польщі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Києві в четвер зафіксовано антирекорд із відключень електроенергії

У п'ятницю в Києві очікується сильний снігопад, місцева влада просить жителів залишити автомобілі вдома

До 7 осіб зросла кількість загиблих унаслідок ракетного удару по житловому будинку у Вільнянську – К.Тимошенко

Суд у справі про МН17 встановив, що влітку 2014 року вже тривав міжнародний воєнний конфлікт між Україною і контрольованою РФ "ДНР"

Родичі загиблих в аварії МН17 про вирок: Правосуддя перемогло

ОСТАННЄ

У Києві в четвер зафіксовано антирекорд із відключень електроенергії

Стефанчук вірить, що російські ідеологи війни проти України отримають довічні вироки

ЄС допоможе Україні модернізувати управління геологічними даними

Пелосі заявила, що не буде лідером демократів у Палаті представників нового скликання

Резніков про рішення суду у справі МН17: Лише перемога України над Росією дозволить його виконати

2,5 тисячі співробітників "Нової пошти" зараз на фронті

РФ діє як держава-терорист, розмовами російську агресію не зупинити – речник МЗС України

Координаційний центр у Стамбулі взяв до відома продовження "зернової угоди" та повідомляє про рух вантажів

У п'ятницю в Києві очікується сильний снігопад, місцева влада просить жителів залишити автомобілі вдома

"Укренерго" повернуло електропостачання близько 70% споживачів у низці областей центрального регіону

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА