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19:11 15.11.2022

Унаслідок ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі у вівторок постраждали близько 15 об'єктів - К. Тимошенко

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Унаслідок ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі у вівторок постраждали близько 15 об'єктів - К. Тимошенко

У вівторок по Україні було випущено понад 90 ракет, понад 70 було збито силами ППО, сказав в ефірі телемарафону у вівторок заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Близько 15 об'єктів постраждали у різних областях. Через це у нас наразі є відключення у таких областях: Києві, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях. Загалом наразі відключено понад 7 млн абонентів", - сказав він.

"Наші енергетики разом із ДСНС роблять все, щоб якнайшвидше підключити енергопостачання там, де ми можемо це зробити. За декілька годин буде оновлена інформація про те, у які терміни відновлюватиметься енергопостачання", - сказав Тимошенко.

За його словами, у Києві внаслідок влучання ракети є одна загибла. "У Криворізькому районі на чотирьох шахтах під землею застрягли близько 500 шахтарів. Наразі наші рятувальники піднімають їх, гадаю, протягом декількох годин усі вони будуть підняті на землю", - сказав він

Теги: #рф #обстріл #наслідки

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