Події

19:16 13.11.2022

На пропускному пункті "Лужанка" виявлено понад 150 000 пачок контрабандних тютюнових виробів

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На пропускному пункті "Лужанка" виявлено понад 150 000 пачок контрабандних тютюнових виробів

На пункті пропуску на виїзд з України "Лужанка" у Закарпатській області прикордонні служби виявили понад 150 000 пачок контрабандних тютюнових виробів у транспортному засобі, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"13 листопада у пункті пропуску "Лужанка" прикордонники спільно з митниками виявили в автобусі MAN, який учора ввечері прибув на виїзд з України, 301 ящик цигарок, а це 150 500 пачок тютюнових виробів", - сказано в повідомленні, опублікованому в неділю ввечері.

Зазначається, що "спочатку схованку із цигарками виявили у підлозі транспортного засобу, згодом тютюнові вироби виявили в автобусних порожнинах та сидіннях пасажирів".

Огляд транспортного засобу тривав 18 годин, було вилучено контрабандні тютюнові вироби та автобус у встановленому порядку.

 

 

Теги: #тютюн #контрабана

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