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20:21 10.11.2022

Європарламент схвалив "транспортний безвіз" з Україною

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Європарламент схвалив "транспортний безвіз" з Україною

Депутати Європарламенту ратифікували Угоду про вантажні перевезення автотранспортом, повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Як зазначається у релізі Мінінфраструктури на фейсбук-сторінці, після схвалення документа Європарламентом ратифікувати Угоду має Європейська Рада.

Угода почала діяти ще до завершення ратифікаційних процедур після підписання у Ліоні у червні 2022 року. Вона скасовує для українських перевізників необхідність отримувати дозволи на виконання двосторонніх і транзитних перевезень територією ЄС.

Завдяки цій Угоді українські водії продовжують використовувати українські посвідчення водія та сертифікати про професійну компетентність для водіння в ЄС, які є в наявності, без необхідності отримувати міжнародне посвідчення водія.

Термін дії Угоди між ЄС та Україною – 1 рік. Україна та ЄС зараз працюють над продовженням цього терміну ще на рік. Тривають технічні консультації.

ЄС та Україні ця Угода дозволяє впорядкувати транспортну логістику, яка була порушена через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. З цього часу для Міністерства інфраструктури України пріоритетними напрямами роботи є пошук, забезпечення розвитку та підтримання безперебійного функціонування альтернативних логістичних шляхів, йдеться в релізі.

Мінінфраструктури зазначає, що результат дії транспортного безвізу – збільшення товарообігу: за липень – вересень 2022 порівняно з квітнем – червнем 2022 фізичний обсяг експорту вантажів збільшився на 54%, а імпорту – на 67%. У грошовому вимірі експорт вантажів збільшився на 3,3%, а імпорт – на 38%.

Від початку дії "транспортного безвізу" з ЄС також збільшилася кількість автоперевізників, які перетинають державний кордон України у напрямку Євросоюзу. За липень-серпень 2022 року їх стало на 21% більше, ніж у травні-червні цього року. А порівняно з аналогічним періодом 2021 року – на 44%. Також перевізники стали на 32% частіше перетинати кордон, зазначає Міністерство.

 

 

Теги: #транспорт #безвіз

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