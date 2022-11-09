Німеччина передала Україні ракети для IRIS-T

Німеччина передала Україні ракети для зенітного ракетного комплексу протиповітряної та протитанкової оборони IRIS-T SLM, повідомив уряд Німеччини.

Крім того, Україна отримала 30 транспортних засобів Dingo з повним захистом, 18 датчиків та глушників проти дронів, 18 розвідувальних дронів, п'ять великовантажних напівпричепів М1070 Oshkosh, три автонавантажувачі.

Як зазначається на сайті уряду Німеччини, у процесі підготовки/здійснення передачі також ракети для IRIS-T SLM, 42 броньовані машини розмінування, чотири мобільні та захищені пристрої розмінування, три мобільні, дистанційно керовані та захищені пристрої розмінування, п'ять мобільних розвідувальних комплексів (на транспортних засобах).