4 листопада: Цей день в Україні та в світі
ДЕНЬ 254 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 254 RUSSIAN AGRESSION
4 листопада відзначають Міжнародний день добра, День дорожнього регулятора, День здорового глузду та День якісної роботи.
В Україні – День залізничника, в Італії – День національної єдності та збройних сил, у Британії – Ніч Гая Фокса (з 4 на 5 листопада), у США – День цукерок, День вдячності представникам медичних наук, День пір'яної ручки та День скептика. В Іспанії відкриття фестивалю Європейського кіно у Севільї (з 2001 року).
Православ'я: пам'ять рівноапостольного Аверкія, єпископа Ієрапольського, чудотворця.
Католицизм: пам'ять королевича Емерика Угорського, кардинала Карло Борромео, одного з найвидатніших діячів Контрреформації, пам'ять Віталія та Агріколи, мучеників із Болоньї.
День залізничника України
Днем залізничника ця дата стала за ініціативи працівників Львівської залізниці. 4 листопада 1861 року, за часів Австро-Угорської імперії, на територію сучасної України, до Львова, прибув перший потяг, який мав назву "Ярослав". Він з'єднував Відень, Краків, Перемишль та Львів.
Ще цього дня:
1918 – Розпочалися польсько-українські бої за Перемишль;
1921 – Другий зимовий похід Армії УНР під керівництвом генерал-хорунжого Юрія Тютюнника – головна Волинська група перейшла польсько-український радянський кордон під Олевськом;
1922 - У Королівстві Єгипет знайдено гробницю Тутанхамона;
1940 - Президія Верховної Ради СРСР встановила кордон між Молдавською та Українською РСР, у результаті 8 із 14 районів колишньої Молдавської АРСР залишилися у складі України;
1946 – Підписано китайсько-американський Договір про дружбу та взаємну торгівлю;
1950 – У Римі держави-члени Ради Європи підписали Конвенцію про захист прав людини та основних свобод;
1956 – Радянські війська придушили повстання в Угорщині;
1970 – Пасажирський авіалайнер "Конкорд" під час випробувань удвічі перевищив швидкість звуку;
1979 - Захоплення американського посольства в Тегерані іранськими студентами ("революційною гвардією").
1984 - Заснування компанії "Dell".
Іменини: Олександр, Василь, Володимир, Герман, Григорій, Денис, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Федір, Ян, Ганна, Єлизавета.