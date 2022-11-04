4 листопада: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 254 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 254 RUSSIAN AGRESSION

4 листопада відзначають Міжнародний день добра, День дорожнього регулятора, День здорового глузду та День якісної роботи.

В Україні – День залізничника, в Італії – День національної єдності та збройних сил, у Британії – Ніч Гая Фокса (з 4 на 5 листопада), у США – День цукерок, День вдячності представникам медичних наук, День пір'яної ручки та День скептика. В Іспанії відкриття фестивалю Європейського кіно у Севільї (з 2001 року).

Православ'я: пам'ять рівноапостольного Аверкія, єпископа Ієрапольського, чудотворця.

Католицизм: пам'ять королевича Емерика Угорського, кардинала Карло Борромео, одного з найвидатніших діячів Контрреформації, пам'ять Віталія та Агріколи, мучеників із Болоньї.

День залізничника України

Днем залізничника ця дата стала за ініціативи працівників Львівської залізниці. 4 листопада 1861 року, за часів Австро-Угорської імперії, на територію сучасної України, до Львова, прибув перший потяг, який мав назву "Ярослав". Він з'єднував Відень, Краків, Перемишль та Львів.

Ще цього дня:

1918 – Розпочалися польсько-українські бої за Перемишль;

1921 – Другий зимовий похід Армії УНР під керівництвом генерал-хорунжого Юрія Тютюнника – головна Волинська група перейшла польсько-український радянський кордон під Олевськом;

1922 - У Королівстві Єгипет знайдено гробницю Тутанхамона;

1940 - Президія Верховної Ради СРСР встановила кордон між Молдавською та Українською РСР, у результаті 8 із 14 районів колишньої Молдавської АРСР залишилися у складі України;

1946 – Підписано китайсько-американський Договір про дружбу та взаємну торгівлю;

1950 – У Римі держави-члени Ради Європи підписали Конвенцію про захист прав людини та основних свобод;

1956 – Радянські війська придушили повстання в Угорщині;

1970 – Пасажирський авіалайнер "Конкорд" під час випробувань удвічі перевищив швидкість звуку;

1979 - Захоплення американського посольства в Тегерані іранськими студентами ("революційною гвардією").

1984 - Заснування компанії "Dell".

Іменини: Олександр, Василь, Володимир, Герман, Григорій, Денис, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Федір, Ян, Ганна, Єлизавета.