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16:01 03.11.2022

Із полону повернуто в рамках обміну ще 107 українських військовослужбовців

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Із полону повернуто в рамках обміну ще 107 українських військовослужбовців

Із російського полону повернуто в рамках обміну 107 українських військовослужбовців, повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Сьогодні ми провели черговий обмін полонених. Вдалося звільнити 107 воїнів - шістьох офіцерів, 101 рядового та сержанта", - написав Єрмак у телеграмі.

За словами голови ОП, серед звільнених - представники Збройних сил, Військово-морських сил, територіальної оборони, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та ін., а також троє військовослужбовців із полку "Азов".

Він також зазначив, що 74 бійці захищали "Азовсталь".

"Деякі добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто. Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих із Маріуполя, з "Азовсталі", хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла", - повідомив Єрмак.

Серед звільнених із полону, за словами керівника ОП, є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами.

"Також є поранений боєць унаслідок вибуху в Оленівській колонії", - зазначив він, додавши, що багато звільнених дістали поранень іще в березні.

"Держава зробить усе необхідне, щоб допомогти кожному з них", - заявив Єрмак.

Теги: #обмін_полонених

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