Події

18:20 02.11.2022

У Раді зареєстровано постанову про відставку глави Мінрегіону Чернишова

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У Раді зареєстровано постанову про відставку глави Мінрегіону Чернишова

У Верховній Раді України зареєстровано постанову про відставку міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі в середу ввечері.

За інформацією деяких народних депутатів, найімовірніше, Чернишов стане новим главою НАК "Нафтогаз України".

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України 1 листопада звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління "Нафтогазу". Він продовжить обіймати посаду голови НАК до 3 листопада 2022 року включно.

Теги: #відставка #постанова #чернишов

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