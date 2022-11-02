У Раді зареєстровано постанову про відставку глави Мінрегіону Чернишова

У Верховній Раді України зареєстровано постанову про відставку міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі в середу ввечері.

За інформацією деяких народних депутатів, найімовірніше, Чернишов стане новим главою НАК "Нафтогаз України".

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України 1 листопада звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління "Нафтогазу". Він продовжить обіймати посаду голови НАК до 3 листопада 2022 року включно.