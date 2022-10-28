Ворог втратив на півдні у четвер 44 особи о/с, 6 одиниць техніки, склади боєприпасів та ангар із технікою

Російські війська втратили на півдні України у четвер 44 людини особового складу, 6 одиниць техніки, склади боєприпасів та ангар із технікою, повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони протягом бойового дня виконано близько 130 вогневих завдань. Втрати ворога в живій силі – 44 рашисти. На додаток до ранкових літаків і гелікоптерів, знищено ворожий танк, два міномети та 3 одиниці авто-бронетехніки", - йдеться у повідомленні.

Також у Бериславському районі українські ракетники утилізували склади з боєприпасами та ангар із скупченням техніки ворога.

Крім того, з'явилося підтвердження про результативне попереднє влучення по понтонній переправі з ворожою військовою технікою.

Разом із тим, у Чорному морі корабельне угруповання ворога налічує 11 кораблів і катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму. Напоготові залишаються 24 "Калібри", розташовані на двох надводних і двох підводних ракетоносіях, а також два ворожі великі десантні кораблі.

"Окупанти продовжують завдавати ракетно-артилерійських ударів по цивільних об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури, зберігається загроза та застосування дронів-камікадзе, зокрема й у масовій кількості", - сказано в повідомленні.