Події

07:59 28.10.2022

Ворог втратив на півдні у четвер 44 особи о/с, 6 одиниць техніки, склади боєприпасів та ангар із технікою

1 хв читати
Ворог втратив на півдні у четвер 44 особи о/с, 6 одиниць техніки, склади боєприпасів та ангар із технікою

Російські війська втратили на півдні України у четвер 44 людини особового складу, 6 одиниць техніки, склади боєприпасів та ангар із технікою, повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони протягом бойового дня виконано близько 130 вогневих завдань. Втрати ворога в живій силі – 44 рашисти. На додаток до ранкових літаків і гелікоптерів, знищено ворожий танк, два міномети та 3 одиниці авто-бронетехніки", - йдеться у повідомленні.

Також у Бериславському районі українські ракетники утилізували склади з боєприпасами та ангар із скупченням техніки ворога.

Крім того, з'явилося підтвердження про результативне попереднє влучення по понтонній переправі з ворожою військовою технікою.

Разом із тим, у Чорному морі корабельне угруповання ворога налічує 11 кораблів і катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму. Напоготові залишаються 24 "Калібри", розташовані на двох надводних і двох підводних ракетоносіях, а також два ворожі великі десантні кораблі.

"Окупанти продовжують завдавати ракетно-артилерійських ударів по цивільних об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури, зберігається загроза та застосування дронів-камікадзе, зокрема й у масовій кількості", - сказано в повідомленні.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:41 27.10.2022
В. о. голови СБУ про ворожі загрози в діяльності УПЦ (МП): 33 підозрювані агенти та коригувальники вогню в рясах

В. о. голови СБУ про ворожі загрози в діяльності УПЦ (МП): 33 підозрювані агенти та коригувальники вогню в рясах

09:29 27.10.2022
Окупанти втратили за добу в Україні орієнтовно 320 військових, 13 бронемашин та 19 БПЛА – Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні орієнтовно 320 військових, 13 бронемашин та 19 БПЛА – Генштаб ЗСУ

08:00 27.10.2022
За добу на півдні ЗС України знищили 53 окупанти, 4 одиниці техніки та 20 повітряних цілей

За добу на півдні ЗС України знищили 53 окупанти, 4 одиниці техніки та 20 повітряних цілей

07:28 26.10.2022
За добу на півдні знищено 26 окупантів, 11 одиниць техніки, 1 склад боєприпасів

За добу на півдні знищено 26 окупантів, 11 одиниць техніки, 1 склад боєприпасів

07:11 25.10.2022
За добу на півдні знищено 40 окупантів, 10 одиниць техніки, 3 склади боєприпасів

За добу на півдні знищено 40 окупантів, 10 одиниць техніки, 3 склади боєприпасів

08:13 24.10.2022
ЗС України на південному напрямку виконали 130 вогневих завдань, знищили станцію радіолокації "Зоопарк-1"

ЗС України на південному напрямку виконали 130 вогневих завдань, знищили станцію радіолокації "Зоопарк-1"

15:56 23.10.2022
У Нікополі від російських обстрілів постраждали 6 мирних жителів, у Миколаївській області збито 14 дронів

У Нікополі від російських обстрілів постраждали 6 мирних жителів, у Миколаївській області збито 14 дронів

12:09 23.10.2022
Окупанти втратили за добу в Україні близько 400 військових, 5 танків і 14 артсистем – Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 400 військових, 5 танків і 14 артсистем – Генштаб ЗСУ

08:26 23.10.2022
Повітряні сили ЗС України за добу знищили 16 іранських "Shahed-136" у Миколаївській області

Повітряні сили ЗС України за добу знищили 16 іранських "Shahed-136" у Миколаївській області

07:28 23.10.2022
На Дніпропетровщині ЗС України знищили ще один ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136"

На Дніпропетровщині ЗС України знищили ще один ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США виділять Україні додаткові $275 млн військової допомоги

За добу четверга ЗС України відбили ворожі атаки в районах 13 населених пунктів

Російське командування намагається приховувати реальні втрати ворога, щоби не було паніки серед військових

Результатом нашої боротьби обов'язково стає визволення України – Зеленський у День визволення України від нацистських загарбників

Зеленський: Байден допомагає нам більше, але за Трампа повномасштабного вторгнення не було

ОСТАННЄ

Путін продовжив заперечувати суверенітет України, що докорінно несумісно із серйозними переговорами - ISW

У деокупованому Ізюмі планують перейменувати топоніми, назви яких пов'язані з Росією та радянським минулим

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2085 воєнних злочинів

Російські окупанти ракетами С-300 атакували Миколаїв, є поранений

Новий британський прем'єр та його канадський колега домовилися продовжити підтримку України

США виділять Україні додаткові $275 млн військової допомоги

Велика Британія та Німеччина домовилися продовжувати чинити тиск на РФ та гарантувати енергетичну безпеку Європи

Генасамблея ООН розгляне необхідність створення міжнародного компенсаційного механізму за збитки в Україні, заподіяні агресією РФ

На Донеччині за добу окупанти вбили чотирьох місцевих мешканців та поранили ще дев'ять

До поліції Рівного надійшло повідомлення про мінування училища у смт Квасилів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА