Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок атак окупантів на об'єкти інфраструктури у Київській області

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок застосування російськими окупантами дронів-камікадзе у Київській області.

"На ліквідації пожежі було залучено вісім одиниць техніки та 48 осіб особового складу. Жертв та постраждалих немає", - повідомляє ГУ ДСНС у Київській області.

Як повідомлялося, вночі 27 жовтня окупанти застосували дрони-камікадзе для завдання ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в Київській області. Унаслідок ворожої атаки сталося займання.