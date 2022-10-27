Події

14:52 27.10.2022

Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок атак окупантів на об'єкти інфраструктури у Київській області

1 хв читати
Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок атак окупантів на об'єкти інфраструктури у Київській області

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок застосування російськими окупантами дронів-камікадзе у Київській області.

"На ліквідації пожежі було залучено вісім одиниць техніки та 48 осіб особового складу. Жертв та постраждалих немає", - повідомляє ГУ ДСНС у Київській області.

Як повідомлялося, вночі 27 жовтня окупанти застосували дрони-камікадзе для завдання ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в Київській області. Унаслідок ворожої атаки сталося займання.

Теги: #пожежі #ліквідація #київська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:14 27.10.2022
На Київщині можливі екстрені відключення електрики на невизначений термін - голова ОВА

На Київщині можливі екстрені відключення електрики на невизначений термін - голова ОВА

10:53 27.10.2022
Уночі над Київщиною збили декілька ударних дронів, випущених окупантами

Уночі над Київщиною збили декілька ударних дронів, випущених окупантами

10:36 27.10.2022
Біля Києва у четвер може бути чути звуки вибухів, відбуватиметься знешкодження боєприпасів

Біля Києва у четвер може бути чути звуки вибухів, відбуватиметься знешкодження боєприпасів

07:53 27.10.2022
Ворог завдав кілька ударів по одній із громад Київщини, триває ліквідація пожежі

Ворог завдав кілька ударів по одній із громад Київщини, триває ліквідація пожежі

08:26 23.10.2022
Повітряні сили ЗС України за добу знищили 16 іранських "Shahed-136" у Миколаївській області

Повітряні сили ЗС України за добу знищили 16 іранських "Shahed-136" у Миколаївській області

11:08 22.10.2022
У Бучанському, Броварському та Вишгородському районах сьогодні відбудуться планові роботи з розмінування

У Бучанському, Броварському та Вишгородському районах сьогодні відбудуться планові роботи з розмінування

10:26 22.10.2022
У Київській області збили ворожу ракету - поліція

У Київській області збили ворожу ракету - поліція

08:48 22.10.2022
У Київській області працює ППО

У Київській області працює ППО

10:23 21.10.2022
На Київщині з 9:20 вимушено розпочалися тимчасові відключення електроенергії – голова обладміністрації

На Київщині з 9:20 вимушено розпочалися тимчасові відключення електроенергії – голова обладміністрації

20:56 20.10.2022
На Київщині знайдено тіло ще одного вбитого під час окупації місцевого жителя

На Київщині знайдено тіло ще одного вбитого під час окупації місцевого жителя

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Байден допомагає нам більше, але за Трампа повномасштабного вторгнення не було

Чутки про вихід російських військ із Херсона є інформаційною атакою - Зеленський

Президент підписав закон про збільшення військових видатків держбюджету-2022 ще на 387 млрд грн

На Київщині можливі екстрені відключення електрики на невизначений термін - голова ОВА

Україна переходить на зимовий час 30 жовтня

ОСТАННЄ

Українська авіація за добу завдала 14 ударів по окупантах, артилерією і ракетними військами уражено два райони зосередження ворога

Київрада дерусифікувала ще понад 40 вулиць столиці - Кличко

Українські порти працюють на 20-30% потужностей через блокування РФ перевірок суден у Босфорі

Зеленський: Росія в діалозі з Україною не зможе отримати те, що хоче, - окупацію

Двох жителів Покровська, які передавали інформацію російським окупантам, засуджено до ув'язнення

Зеленський: Байден допомагає нам більше, але за Трампа повномасштабного вторгнення не було

НКРЕКП сприятиме розслідуванню НАБУ та САП у справі "Роттердам+"

Чутки про вихід російських військ із Херсона є інформаційною атакою - Зеленський

Ковтонюка призначено гендиректором Рівненської АЕС

ДБР підозрює у хабарництві одного з керівників прокуратури Кіровоградщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА