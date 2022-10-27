Україна переходить на зимовий час 30 жовтня, повідомляє Міністерство економіки.

"30 жовтня 2022 року о 4-й годині за київським часом скасовується дія літнього часу з переведенням годинникової стрілки на одну годину назад", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що перехід на зимовий та літній час відбувається відповідно до постанови уряду "Про порядок обчислення часу на території України".

Отже, щорічно в останню неділю березня о 3:00 годинна стрілка переводиться на одну годину вперед, в останню неділю жовтня - о 4:00 на одну годину назад.

"Час, який діє в Україні взимку, природній для території нашої держави, і відповідає її географічному положенню. А в період із останньої неділі березня до останньої неділі жовтня впроваджується літній час з метою ефективного використання світлої частини доби", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві також заявляють, що запровадження літнього часу є загальноприйнятою міжнародною практикою.