Події

10:36 27.10.2022

Біля Києва у четвер може бути чути звуки вибухів, відбуватиметься знешкодження боєприпасів

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Біля Києва у четвер може бути чути звуки вибухів, відбуватиметься знешкодження боєприпасів

Звуки вибухів буде чути у Бучанському та Вишгородському районах Київської області у четвер, повідомляється у телеграм-каналі Київської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні, 27 жовтня, з 10:00 до 15:00 у Бучанському районі та з 14:00 до 15:00 у Вишгородському районі піротехніки знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети, залишені окупантами. У зв'язку з цим у деяких громадах області жителі можуть чути звуки вибухів", - ідеться в повідомленні.

Теги: #боєприпаси #київська_область

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