Події

22:14 25.10.2022

У Дніпрі загинули щонайменше двоє цивільних осіб унаслідок ворожого обстрілу АЗС

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У Дніпрі загинули щонайменше двоє цивільних осіб унаслідок ворожого обстрілу АЗС

Мер міста Борис Філатов повідомляє про загибель щонайменше двох цивільних осіб унаслідок обстрілів російських окупантів.

"Поки що відомо, що загинули щонайменше дві цивільні особи: одна - в автомобілі, одна - на автомийці, розташованій поряд з АЗС", - написав Філатов у телеграм-каналі.

Він зазначив, що зараз очікується інформація від військової адміністрації.

Як повідомлялося, у Дніпрі внаслідок ворожого обстрілу російських окупантів міста спалахнула автозаправна станція.

 

Теги: #жертви #дніпро #обстріл

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