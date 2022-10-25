Ріші Сунак став прем'єр-міністром Великої Британії

Ексглава Мінфіну Ріші Сунак провів зустріч із королем Великої Британії Карлом III, який офіційно призначив його новим прем'єр-міністром королівства, повідомляє у вівторок Sky News.

Аудієнція Сунака із королем завершилася, Карл III попросив його сформувати уряд. Тепер новий прем'єр вирушить на Даунінг-стріт, щоб виступити з першою промовою.

Раніше у вівторок із королем зустрілася експрем'єрка Ліз Трасс, яка повідомила йому про свою відставку.

Минулого тижня Трасс заявила про звільнення. Вона очолювала уряд 49 днів – найкоротший термін за всю історію британських кабінетів.