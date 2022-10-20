СБУ затримала блогера, який оприлюднив відео обстрілу Бурштинської ТЕС

Співробітники Служби безпеки України затримали блогера, який оприлюднив відео обстрілу Бурштинської ТЕС в Івано-Франківській області.

"Блогер відзняв на відео наслідки влучань ракет по об’єкту критичної інфраструктури та розмістив його у своєму телеграм-каналі. Зробив це задля збільшення кількості підписників. Відео підхопив телеграм-канал, який має мільйонну аудиторію. А через 7 хвилин результати обстрілу вже були у російських пропагандистів", - йдеться у повідомленні СБУ у телеграм-каналі у четвер.

В українській спецслужбі зазначають, що соцмережі моніторять не лише російські "блогери-воєнкори", а й кадрові військові.

"Вороги враховують інформацію з відкритих українських джерел під час планування своїх дій", - пояснюють у СБУ.

У повідомленні зазначається, що затриманий блогер не є коригувальником і не має наміру сприяти ворогові. "Після спілкування зі спецслужбою він усвідомив, що відео влучань можуть бути використані для коригування точності ударів", - зазначається у повідомленні.

СБУ вкотре нагадує про заборону знімати та оприлюднювати відео наслідків влучань ворожих ракет та дронів по військових об'єктах та цивільній критичній інфраструктурі та наголошує, що коригування ворожого вогню є злочином і карається законом.