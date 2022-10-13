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19:49 13.10.2022

НАТО прагне запобігти використанню ядерної зброї, але пильності не втрачає - Столтенберг

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НАТО прагне запобігти використанню ядерної зброї, але пильності не втрачає - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на важливості продовження консультацій та координації союзників з НАТО з ядерних питань, щоб не втрачати пильності.

"Будь-яке застосування ядерної зброї (...) матиме тяжкі наслідки", - сказав Столтенберг у четвер на пресконференції у Брюсселі після завершення наради міністрів оборони НАТО, нагадавши, що вранці у штаб-квартирі альянсу відбулося засідання Групи ядерного планування.

Глава Північноатлантичного альянсу повторив тезу про те, що "ядерну війну не можна виграти і ніколи не слід вести".

Він повідомив, що союзників було поінформовано щодо проведення наступного тижня давно запланованих навчань НАТО зі стримування Steadfast Noon. Навчання, за його словами, покликані "гарантувати збереження, безпеку та ефективність ядерного потенціалу НАТО". Генсек організації зазначив, що ядерний потенціал альянсу сприяє миру та стримування агресії.

Відповідаючи на запитання, чому він заявляв, що не бачить ознак, що Росія може готуватися до ядерного удару, Столтенберг сказав: "У нас добре працює збір інформації. Ми ведемо спостереження за ядерними силами Росії багато десятиліть. Ми будемо й надалі уважно стежити за ними і зберігати пильність.(...) Наша мета запобігти війні, запобігти застосуванню ядерної зброї".

При цьому він заявив, що з можливим застосуванням ядерної зброї будуть "перетнуті дуже важливі лінії", і навіть використання тактичної ядерної зброї призведе до серйозних наслідків.

Столтенберг також заявив, що Альянс уважно слідкуватиме за майбутніми в РФ навчаннями Ракетних військ стратегічного призначення.

"У союзників по НАТО дуже хороша служба розвідки. Ми стежили за російськими ядерними силами протягом десятків років, і, зрозуміло, ми продовжимо пильно стежити за ними. Також ми зберігатимемо пильність, зокрема і зараз, коли в РФ розпочинаються нові навчання", - сказав Столтенберг.

Раніше в четвер Міноборони РФ повідомило про командно-штабне навчання в Марій Ел зі стратегічними комплексами "Ярс" (повідомлялося, що "Ярс" здатний вражати цілі на дальності до 11 тис. км, ракета оснащена головною частиною, що розділяється, з маневровими бойовими блоками). У навчаннях задіяно понад 3 тис. військовослужбовців та близько 300 одиниць техніки.

 

 

Теги: #нато #атом #зброя

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