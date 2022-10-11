Росіяни обстріляли Запорізьку область, загинуло семеро людей і ще стільки ж травмовано

Росіяни обстріляли Запорізьку область, внаслідок чого загинуло 7 людей та ще стільки ж травмовано, відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілів, повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Знову під ударом Запорізька область. Російські терористи, які назвали себе армією, обстріляли область із РСЗВ та артилерії. Прильоти припали на міста Оріхів та смт Степногірськ. Унаслідок жорстоких обстрілів загинуло 7 людей і ще стільки ж травмовано. Відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілів", - написав він у телеграм-каналі.