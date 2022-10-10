Відповідь міжнародної спільноти на можливий ядерний удар РФ повинна мати військовий характер - заступник глави Міноборони Чехії

Відповідь міжнародної спільноти на можливий ядерний удар РФ повинна мати військовий характер, повідомив заступник міністра оборони Чехії Томаш Копечний.

"Усе можливо. Ядерний удар (РФ по Україні – ІФ-У) також можливий. Навіть президент США назвав це реалістичним сценарієм. Ми маємо бути готові до цього, але не боятися цього… (Готові – ІФ-У) в плані відповіді. Чеська Республіка може зробити дуже небагато за допомогою свого стратегічного арсеналу, тому що у нас його немає. Але в цьому разі йдеться не про індивідуальний, двосторонній підхід, відповідь не лише ЄС і НАТО, а відповідь міжнародної спільноти, яка повинна мати військовий характер", - сказав Копечний журналістам у Празі в понеділок.

За його словами, великим питанням, яке обговорюється, є те, наскільки точною має бути відповідь.

"Незважаючи на факт, що лише кілька країн, і особливо одна, зможуть дати відповідну відповідь, міжнародна і західна спільнота має підтримати цей крок політично. Це дуже складні, але дуже конкретні дискусії щодо масштабу ціни, яку Путін та російські військові і російський режим мають заплатити. Ми не говоримо про санкції, звісно. Це буде військова відповідь. І лідери в Білому домі і всюди дуже добре усвідомлюють це", - наголосив Копечний.

Заступник міністра уточнив, що американський уряд має дати таку відповідь.

"Це має бути щось, що втілить термін "стримування", щоб стримати від будь-якого подальшого застосування в історії", - зазначив Копечний.

Він зазначив, що Чехія передала Україні матеріалів на $1,9 млрд.

"Те, що ми бачимо сьогодні, щодня, зокрема і сьогодні, це просто ще одне продовження засобів, інструментів, які використав нацистський режим, щоб завоювати Європу та винищити народи, яких вони хотіли позбутися", - додав Копечний.

Заступник міністра наголосив, що Росія є державою-терористом, а президент Росії Володимир Путін та російське керівництво є воєнними злочинцями, які постануть перед судом.