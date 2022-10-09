Події

20:30 09.10.2022

Одна людина загинула в результаті обстрілу Чернігівщини в суботу

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Одна людина загинула в результаті обстрілу Чернігівщини в суботу

Російські війська у суботу, 8 жовтня, обстріляли околиці прикордонних сіл Городнянської ОТГ Чернігівської області, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Внаслідок обстрілу мешканець с.Мощенка, який перебував у лісовому масиві, загинув на місці від отриманих травм", - зазначається в повідомленні у телеграм-каналі.

За попередніми даними, обстріл вівся із ствольної артилерії та РСЗВ з прикордонної території РФ.

За фактом порушення законів і звичаїв війни розпочато кримінальне провадження.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріл #чернігівська_область

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