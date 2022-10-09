Події

11:12 09.10.2022

Окупанти втратили за добу в Україні близько 440 військових, 14 танків, 22 бронемашини, крилату ракету і вертоліт

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Окупанти втратили за добу в Україні близько 440 військових, 14 танків, 22 бронемашини, крилату ракету і вертоліт

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становлять близько 440 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок неділі, 9 жовтня, - близько 62,5 тис. осіб, повідомляється в Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 14 танків і 22 бойові броньовані машини (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення – 2486 і 5133 одиниць відповідно.

За добу в Україні було знищено 18 артилерійських систем окупантів, 3 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), 15 одиниць автомобільної техніки (включаючи цистерни з паливно-мастильними матеріалами) та одну одиницю спеціальної техніки. Збито ворожий вертоліт, крилату ракету і 7 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня противника.

А загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1477 артсистем, 348 РСЗВ, 180 засобів ППО, 3890 автомобілів і автоцистерн, 136 одиниць спеціальної техніки і 15 суден. Знищено 266 літаків і 235 вертольоти, збито 1086 безпілотників і 247 крилатих ракет.

Теги: #рф #війна #втрати

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