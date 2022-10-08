8 жовтня: Цей день в Україні та в світі
ДЕНЬ 227 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 227 RUSSIAN AGRESSION
8 жовтня відзначають Міжнародний день ветеринарної медсестри, День восьминога, День народження мікрохвильової печі, Всесвітній день птахів, що мігрують, Європейський день донорства та трансплантації органів, Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги, в Україні – День юриста.
Православна церква вшановує пам'ять Сергія Радонезького.
День юриста
День юриста святкують в Україні щороку 8 жовтня. Це професійне свято, встановлене Указом Президента країни № 1022/97 від 16 вересня 1997 року, поєднує юристів різних сфер діяльності, що стоять на захисті прав і свобод українців.
Юристи вважають, що з державою все гаразд, якщо її основний Закон — Конституція — не обмежує прав і свобод громадян, а, навпаки, збільшує зону цих свобод. А завдання самих юристів служити закону та стояти на захисті цих прав і свобод.
Ще цього дня:
1914 - Вперше під час Першої світової війни застосовано бомбардувальну авіацію;
1918 - Польська регентська рада проголосила незалежність Королівства Польща;
1938 - В Ужгороді створено перший уряд автономного Закарпаття, який з 30 грудня 1938 року почав називатися Карпатською Україною;
1942 - У Почаєві підписано Акт про об'єднання Української автокефальної православної церкви та Автономної православної церкви;
1945 - Інженер зі штату Массачусетс Персі Спенсер запатентував мікрохвильову піч;
1977 – Організація Українського визвольного фронту провела у Нью-Йорку мотопохід під гаслом "Проти поневолення України московським комунізмом".
1991 – Верховна Рада України ухвалила закон про громадянство України.
Церковне свято
Православні сьогодні згадують про преставлення преподобного Сергія, ігумена Радонезького. Його прозвали чудотворцем. Він також є покровителем усіх, хто страждає.
Преподобний Сергій Радонезький народився 1314 року. З раннього віку хотів присвятити своє життя служінню Богові. Він ніколи не проводив час у ледарстві. Увесь свій час присвячував молитвам, псалмам і читанню божественних книг. Єдиним бажанням Сергія Радонезького був порятунок власної душі.
Іменини: Герман, Євген, Максим, Микола, Павло, Роман, Сергій.