Події

07:07 08.10.2022

8 жовтня: Цей день в Україні та в світі

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8 жовтня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 227 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 227 RUSSIAN AGRESSION

8 жовтня відзначають Міжнародний день ветеринарної медсестри, День восьминога, День народження мікрохвильової печі, Всесвітній день птахів, що мігрують, Європейський день донорства та трансплантації органів, Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги, в Україні – День юриста.

Православна церква вшановує пам'ять Сергія Радонезького.

День юриста

День юриста святкують в Україні щороку 8 жовтня. Це професійне свято, встановлене Указом Президента країни № 1022/97 від 16 вересня 1997 року, поєднує юристів різних сфер діяльності, що стоять на захисті прав і свобод українців.

Юристи вважають, що з державою все гаразд, якщо її основний Закон — Конституція — не обмежує прав і свобод громадян, а, навпаки, збільшує зону цих свобод. А завдання самих юристів служити закону та стояти на захисті цих прав і свобод.

Ще цього дня:

1914 - Вперше під час Першої світової війни застосовано бомбардувальну авіацію;

1918 - Польська регентська рада проголосила незалежність Королівства Польща;

1938 - В Ужгороді створено перший уряд автономного Закарпаття, який з 30 грудня 1938 року почав називатися Карпатською Україною;

1942 - У Почаєві підписано Акт про об'єднання Української автокефальної православної церкви та Автономної православної церкви;

1945 - Інженер зі штату Массачусетс Персі Спенсер запатентував мікрохвильову піч;

1977 – Організація Українського визвольного фронту провела у Нью-Йорку мотопохід під гаслом "Проти поневолення України московським комунізмом".

1991 – Верховна Рада України ухвалила закон про громадянство України.

Церковне свято

Православні сьогодні згадують про преставлення преподобного Сергія, ігумена Радонезького. Його прозвали чудотворцем. Він також є покровителем усіх, хто страждає.

Преподобний Сергій Радонезький народився 1314 року. З раннього віку хотів присвятити своє життя служінню Богові. Він ніколи не проводив час у ледарстві. Увесь свій час присвячував молитвам, псалмам і читанню божественних книг. Єдиним бажанням Сергія Радонезького був порятунок власної душі.

Іменини: Герман, Євген, Максим, Микола, Павло, Роман, Сергій.

Теги: #8_жовтня
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