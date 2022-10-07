Кількість загиблих унаслідок обстрілу Запоріжжя зросла до 7 осіб

Унаслідок обстрілу окупантами Запоріжжя загинули семеро людей, ще п'ятеро зникли безвісти, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"На превеликий жаль, маю повідомити, що кількість жертв терористичного обстрілу центра міста збільшилася. Підтверджено загибель семи жителів обласного центру, ще мінімум п'ятеро осіб вважаються зниклими безвісти. Наразі триває розбір завалів, після чого можливо буде встановити точну кількість загиблих і постраждалих", - написав Старух у телеграм-каналі в четвер увечері.

Раніше вранці повідомлялося про сім ракетних ударів по житлових багатоквартирних будинках у Запоріжжі. В обласному управлінні ДСНС повідомлялося, що рятувальники дістали тіла трьох загиблих з-під завалів житлового будинку.