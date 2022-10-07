Події

07:33 07.10.2022

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Запоріжжя зросла до 7 осіб

1 хв читати

Унаслідок обстрілу окупантами Запоріжжя загинули семеро людей, ще п'ятеро зникли безвісти, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"На превеликий жаль, маю повідомити, що кількість жертв терористичного обстрілу центра міста збільшилася. Підтверджено загибель семи жителів обласного центру, ще мінімум п'ятеро осіб вважаються зниклими безвісти. Наразі триває розбір завалів, після чого можливо буде встановити точну кількість загиблих і постраждалих", - написав Старух у телеграм-каналі в четвер увечері.

Раніше вранці повідомлялося про сім ракетних ударів по житлових багатоквартирних будинках у Запоріжжі. В обласному управлінні ДСНС повідомлялося, що рятувальники дістали тіла трьох загиблих з-під завалів житлового будинку.

 

Теги: #запоріжжя #жертви #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:42 07.10.2022
Кількість загиблих у результаті обстрілу Запоріжжя зросла до 11 осіб

Кількість загиблих у результаті обстрілу Запоріжжя зросла до 11 осіб

06:59 07.10.2022
Ворог уперше атакував Запоріжжя дронами-камікадзе, є постраждалий

Ворог уперше атакував Запоріжжя дронами-камікадзе, є постраждалий

22:18 06.10.2022
У Запоріжжі після ракетного обстрілу вдалося врятувати 21 людину

У Запоріжжі після ракетного обстрілу вдалося врятувати 21 людину

20:27 06.10.2022
Російські окупанти обстріляли Нікопольський район із РСЗВ, масштаби руйнувань уточнюються

Російські окупанти обстріляли Нікопольський район із РСЗВ, масштаби руйнувань уточнюються

18:25 06.10.2022
Після нічного обстрілу Запоріжжя до медзакладів доправили 12 людей

Після нічного обстрілу Запоріжжя до медзакладів доправили 12 людей

15:04 06.10.2022
Рятувальники дістали тіла трьох загиблих із-під завалів житлового будинку у Запоріжжі

Рятувальники дістали тіла трьох загиблих із-під завалів житлового будинку у Запоріжжі

11:38 06.10.2022
Загибель другої жінки внаслідок атаки на житловий будинок у Запоріжжі не підтвердилася

Загибель другої жінки внаслідок атаки на житловий будинок у Запоріжжі не підтвердилася

11:17 06.10.2022
Ворог знову вдарив по об'єктах інфраструктури в Запоріжжі – міськрада

Ворог знову вдарив по об'єктах інфраструктури в Запоріжжі – міськрада

10:50 06.10.2022
Ворог здійснив нову ракетну атаку по Запоріжжю - ОВА

Ворог здійснив нову ракетну атаку по Запоріжжю - ОВА

09:31 06.10.2022
Унаслідок російського обстрілу Запоріжжя госпіталізовано 8 людей – міськрада

Унаслідок російського обстрілу Запоріжжя госпіталізовано 8 людей – міськрада

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у результаті обстрілу Запоріжжя зросла до 11 осіб

Зеленський про санкції проти РФ: Необхідно зробити так, щоб Росія не отримувала ніякого доходу від продажу нафти та газу, які могли би піти на спонсорування війни

Будь-які рішення нинішнього керівництва Росії перевести ЗАЕС у російську власність нікчемні

Ворог уперше атакував Запоріжжя дронами-камікадзе, є постраждалий

Зеленський обговорив із адміністратором USAID реалізацію Плану швидкого відновлення України та програми розвитку безпечного простору

ОСТАННЄ

За ніч окупанти шість разів обстріляли Нікопольський район

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули дві людини, семеро - поранені

Суд у США відклав засідання у справі Маска та Твіттера, щоб дати час мільярдеру закрити угоду щодо купівлі соцмережі

Одинадцять суден із продовольством покинули порти України та попрямували до Туреччини, Іспанії, Греції, Румунії, Алжиру та Ізраїлю

Українські військові знищили два БПЛА

У четвер окупанти 9 разів обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області

Кулеба зустрівся з президентом Гани

Подоляк: Слова Зеленського про превентивний ядерний удар – черговий російський фейк

Зеленський про санкції проти РФ: Необхідно зробити так, щоб Росія не отримувала ніякого доходу від продажу нафти та газу, які могли би піти на спонсорування війни

Син ексмера Харкова більше не очолює фракцію Блоку Кернеса в облраді

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА