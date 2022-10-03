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19:06 03.10.2022

В Черновцах во время задержания лица, обвиненного в развращении несовершеннолетних, погиб полицейский и еще один ранен – К.Тимошенко

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В Черновцах во время задержания лица, обвиненного в развращении несовершеннолетних, погиб полицейский и еще один ранен – К.Тимошенко

В Черновцах во время задержания лица, обвиненного в развращении несовершеннолетних, погиб полицейский и еще один ранен, операция по задержанию преступника продолжается, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Черновцы. Чрезвычайная ситуация. Национальная полиция проводила задержание лица, обвиненного в развращении несовершеннолетних. 1 полицейский погиб, 1 полицейский получил ранения. Подозреваемый укрылся в многоквартирном доме. Операция по задержанию преступника продолжается", - написал он в Telegram-канале.

 

Теги: #задержание #черновцы #убийство

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