В Черновцах во время задержания лица, обвиненного в развращении несовершеннолетних, погиб полицейский и еще один ранен – К.Тимошенко

В Черновцах во время задержания лица, обвиненного в развращении несовершеннолетних, погиб полицейский и еще один ранен, операция по задержанию преступника продолжается, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Черновцы. Чрезвычайная ситуация. Национальная полиция проводила задержание лица, обвиненного в развращении несовершеннолетних. 1 полицейский погиб, 1 полицейский получил ранения. Подозреваемый укрылся в многоквартирном доме. Операция по задержанию преступника продолжается", - написал он в Telegram-канале.