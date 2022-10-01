Ракета Alpha вивела на орбіту сім дослідницьких супутників

Американська ракета Alpha в суботу вивела на орбіту сім дослідницьких мінісупутників в інтересах NASA, а також Іспанії та Греції, повідомила компанія-розробник носія Firefly Aerospace.

Запуск легкої ракети-носія, здатної виводити на орбіту близько 1,2 тонн корисного навантаження, був здійснений з бази Ванденберг космічних сил США в Каліфорнії.

Це вже другий запуск ракети компанії. У вересні минулого року ракета вибухнула незабаром після запуску через проблеми в роботі першого ступеня.

Firefly Aerospace є приватною аерокосмічною компанією зі штаб-квартирою в Остіні (штат Техас), яка розробляє легкі ракети-носії для запуску малих супутників і кубсатів в космос.