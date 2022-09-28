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16:28 28.09.2022

РФ досі не дає можливості Україні відвідати місце масової загибелі українських військовополонених в Оленівці - омбудсмен Лубінець

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РФ досі не дає можливості Україні відвідати місце масової загибелі українських військовополонених в Оленівці - омбудсмен Лубінець

Російська Федерація досі не дає Україні можливості відвідати місце скоєння воєнного злочину російської армії в Оленівці Донецької області, внаслідок якого масово загинули українські військовополонені, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Російська Федерація досі не дає можливості мені приїхати до Оленівки. Усі про це почули б, якби я там був... Ми продовжуємо над цим працювати", - сказав омбудсмен на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у середу.

Водночас Лубінець зазначив, що в офісі омбудсмена РФ Тетяни Москалькової на його запит із пропозицією разом відвідати місце теракту в Оленівці відповіли, що цим питанням займається "окремий омбудсмен" у самопроголошеній "Донецькій народній республіці (ДНР)".

"Яка була реакція (Москалькової на пропозицію разом відвідати місце масової загибелі українських військовополонених в Оленівці - ІФ-У)? Була офіційна відповідь, що я як омбудсмен України маю звертатися не до неї, а до "омбудсмена" "ДНР", тому що це окрема "держава", там - окремий омбудсмен, який займається цим питанням. Російська сторона продовжує грати у таку гру "я - не я, і хата - не моя". Весь світ розуміє, що ця територія захоплена Російською Федерацією, всі про це говорять, окрім Російської Федерації. Це спроба сховатись від відповідальності, хоча це їх не рятує", - уточнив він.

Крім того, Лубінець зазначив, що до Оленівки не здійснювала візит і спеціальна моніторингова місія ООН, створена рішенням генсека ООН для проведення незалежного розслідування. "Я зробив аналіз цієї місії, і за фактами показав, що із трьох осіб-іноземців, які входять до її складу, фактично всі перебувають під впливом Росії", - додав омбудсмен.

Теги: #омбудсмен #оленівка

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