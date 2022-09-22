Зеленський провів онлайн-дзвінок із Барброю Стрейзанд, яка стала амбасадором UNITED24

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-дзвінок із американською актрисою та співачкою Барброю Стрейзанд, яка стала амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24.

"Обговорив під час онлайн-дзвінка з Барброю Стрейзанд, яка стала амбасадоркою фандрейзингової платформи UNITED24 у напрямі "Медична допомога", деталі нашої співпраці. Світ може трохи втомлюватись щодня думати про Україну, але спільноти у США та європейських країнах продовжують підтримувати та допомагати нам. Для нас дуже важливо, аби такі талановиті й відомі у світі люди підтримували платформу. Пані Стрейзанд, дякую за підтримку України!" - написав він у телеграм-каналі.