Окупанти знову обстріляли Куп'янськ, поранено п'ятьох мирних жителів, іще одна поранена у Стрілечій - Синєгубов

У середу, 21 вересня, російські окупаційні війська вкотре обстріляли Куп'янськ Харківської області, є поранені серед мирного населення, зокрема дитина, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні під час ворожого обстрілу Куп'янська зазнали поранень 5 людей, серед яких 13-річний хлопчик. Решта постраждалих – чоловіки 36-ти, 47-ми та 63-х років та 83-річна жінка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив, що окупанти також обстріляли прикордонне с. Стрілеча, поранено 55-річну жінку.

"Усі постраждалі госпіталізовані та отримують медичну допомогу", - запевнив Синєгубов.