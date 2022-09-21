Події

20:44 21.09.2022

Окупанти знову обстріляли Куп'янськ, поранено п'ятьох мирних жителів, іще одна поранена у Стрілечій - Синєгубов

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У середу, 21 вересня, російські окупаційні війська вкотре обстріляли Куп'янськ Харківської області, є поранені серед мирного населення, зокрема дитина, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні під час ворожого обстрілу Куп'янська зазнали поранень 5 людей, серед яких 13-річний хлопчик. Решта постраждалих – чоловіки 36-ти, 47-ми та 63-х років та 83-річна жінка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив, що окупанти також обстріляли прикордонне с. Стрілеча, поранено 55-річну жінку.

"Усі постраждалі госпіталізовані та отримують медичну допомогу", - запевнив Синєгубов.

Теги: #поранені #харківщина

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