Зеленський вважає, що США можуть тиснути на країни, які хочуть "залишитися в стороні" від війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський під час відеоспілкування у вівторок із 42-м президентом США Біллом Клінтоном у ході The Global Clinton Initiative заявив, що США можуть чинити тиск на країни, які хочуть "залишитися в стороні" від війни в Україні.

"Як можна допомогти нам більше? Треба тиснути на деякі держави у світі, які можуть нам зараз допомогти, – вони мають ту артилерію, яка нам потрібна, і відповідну зброю. І тут США могли б тиснути (на ці держави – ІФ-У)", – заявив Зеленський у відеозверненні.

За його словами, він обговорював це питання з американськими конгресменами та на рівні президента США.

"Є деякі держави, які хочуть сьогодні бути в стороні. Але не можна у війні агресора, у війні колонізаторської держави – РФ, яка веде саме таку війну проти нас, окупацію відкриту, балансувати між добром і злом. Треба обрати сторону. Не можна бути посередині", - додав президент.