Збройні сутички тривають на всьому периметрі киргизько-таджицького кордону

Збройні сутички відбуваються на всьому периметрі киргизько-таджицького держкордону, повідомляє у п'ятницю прикордонна служба Держкомітету національної безпеки Киргизії.

"Збройні зіткнення йдуть на всьому периметрі киргизько-таджицького держкордону", - повідомили у прикордонній службі.

За інформацією пресслужби відомства, таджицька сторона розпочала обстріл місцевостей Кулунду, Максат та Жани-Жер Лейлекського району Баткенської області.

Військовослужбовці прикордонної служби ДКНБ Киргизії, дислоковані на цьому напрямку, ведуть вогонь у відповідь.

Раніше прикордонна служба Киргизії повідомила, що о 06:00 (03:00 за Києвом) таджицька сторона розпочала обстріл прикордонних нарядів прикордонної служби Киргизії та позицій киргизької сторони в місцевостях Еки-Таш, Чир-Добо, Кум-Мазар та Орто-Боз зі стрілецької зброї. Пізніше розпочався мінометний обстріл на ділянці відповідальності прикордонної застави "Кок-Таш" Баткенського прикордонного загону.

За попередньою інформацією адміністрації Баткенської області, четверо киргизьких військовослужбовців отримали поранення.