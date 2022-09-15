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19:01 15.09.2022

Усі контракти із закупівлі зимового одягу укладено, постачання вже розпочато - Міноборони України

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Усі контракти із закупівлі зимового одягу укладено, постачання вже розпочато - Міноборони України

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що на сьогодні всі контракти щодо закупівлі зимового одягу для військових укладено, й уже розпочалося значне за обсягами постачання.

"Звісно, що зимовий одяг в приорітеті, і ми ще з літа почали його закуповувати, щоправда невеликими партіями, - про що повідомляли регулярно на брифінгах. Станом на зараз усі контракти укладено, й уже розпочалося значне за обсягами постачання", - написала вона у фейсбуці.

За словами Маляр, наразі Командування сил логістики ЗСУ розвантажує і ставить на облік караван транспорту з зимовими речами, який закупив заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов. Ідеться про понад 100 тисяч флісок, більше ніж 200 тисяч комплектів термобілизни, понад 180 тисяч трусів.

"Плюс окремо форма, окремо штани, окремо сорочки. До суботи це вже має відобразитися в обліку. Далі командування розподілятиме", - наголосили в Міноборони.

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