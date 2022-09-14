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12:05 14.09.2022

Росіяни намагаються посилити своє угруповання під Херсоном за рахунок передислокування 4 батальйонів кадировців - ГУР

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Росіяни намагаються посилити своє угруповання під Херсоном за рахунок передислокування 4 батальйонів кадировців - ГУР

Російські загарбники хочуть посилити своє угруповання під Херсоном за рахунок "наявних резервів", для цього планується передислокування чотирьох батальйонів так званих кадировців, більшість із них – найманці з бідних регіонів РФ, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Наразі окупанти намагаються посилити своє угруповання під тимчасово окупованим Херсоном за рахунок "наявних резервів". Для цього планується передислокування чотирьох батальйонів так званих кадировців. Але наразі ці підрозділи значно недоукомплектовано. Більшість особового складу – не чеченці, а найманці з найбідніших регіонів РФ", - зазначено в повідомленні.

За інформацією ГУР, у військових частинах на території РФ скасовують заплановані відправки особового складу в Україну через масову відмову від участі в бойових діях.

"Військовослужбовців 5 окремої танкової бригади 36 армії (Улан-Уде), які пишуть рапорти на звільнення через відмову продовжувати участь у бойових діях в Україні, звільняють зі служби без урахування будь-яких пільг (вислуга років – рік за три, статус ветерана тощо). Особовому складу бригади, який перебуває в Україні, надають відпустки виключно через сімейні обставини (смерть близьких родичів)", - ідеться в повідомленні.

У підрозділах, що беруть участь у війні проти України, спостерігається катастрофічна нестача особового складу, тому командування вирішило суттєво скоротити час на реабілітацію військових після поранень і контузій.

"Лікарям "рекомендують" надавати дозвіл на планові хірургічні втручання тільки після закінчення війни або за прямим дозволом командира пораненого. Відомий випадок, коли після розриву барабанної перетинки вуха та контузії військовослужбовця за три дні виписали зі шпиталю. Офіційний діагноз – "отит". Надано рекомендацію не застуджувати вухо. При цьому відмовлено в операційному втручанні", - повідомили у ГУР.

Теги: #гур

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