Події

20:26 11.09.2022

Ексначальника Харківського облуправління СБУ затримано в рамках справи про держзраду та самовільне залишення місця служби

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Ексначальника Харківського облуправління СБУ затримано в рамках справи про держзраду та самовільне залишення місця служби

Колишнього начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області затримано, йому інкримінують дві статті кримінального кодексу, повідомило кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" джерело у правоохоронних органах.

"Йому повідомили про підозру в самовільному залишенні місця служби (ст.407 Кримінального кодексу України) та держзраду (ст.111 КК України), - сказав співрозмовник агентства.

За інформацією іншого джерела, досудовим розслідуванням кримінального провадження займається центральний апарат Державного бюро розслідувань, а затримання проходило у рамках ст.208 КПК України.

Як повідомлялося, Роман Дудін очолював Харківське облуправління СБУ з березня 2020 до травня 2022 року. 29 травня у своєму відеозверненні після візиту до Харківської області президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення Дудіна з посади.

"Провів нараду з керівництвом області, міста. Подякував їм за те, що вони були і залишаються разом із харків'янами, разом із Україною і – що дуже важливо зараз – разом один із одним. У них співпраця на 100%: армія, поліція, мер Харкова, обласна державна адміністрація – всі справді працюють на Перемогу і роблять це дуже ефективно. На жаль, цього не скажеш про місцеве керівництво по лінії Служби безпеки України. Я приїхав, розібрався, звільнив керівника Служби безпеки в області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав лише про себе особисто. Які мотиви – правоохоронці з'ясують", - сказав Зеленський.

Після звільнення з посади Дудін на своїй сторінці у фейсбуці заявив, що готовий пройти поліграф, щоб довести свою невинність. Він також неодноразово публікував відео та пости з критикою голови Харківської обладміністрації, військових, міського голови та інших посадових осіб. Частину своїх повідомлень ексначальник облуправління СБУ видаляв за деякий час після публікації.

Голова фракції ЄС у Харківській облраді Олександр Скорик розкритикував звільнення Дудіна. На його думку, ексначальник облуправління СБУ "увесь цей час захищав Харків", а рішення щодо його звільнення є боротьбою за владу в регіоні.

На підтримку Дудіна виступила також низка бійців Харківської територіальної оборони, заявивши, що саме він наказав дати їм зброю в перший же день повномасштабного російського вторгнення.

 

 

Теги: #сбу #харків #затримання

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