Події

10:00 09.09.2022

ЗСУ, ймовірно, звільнять Куп'янськ протягом наступних 72 годин - IWS

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ЗСУ, ймовірно, звільнять Куп'янськ протягом наступних 72 годин - IWS

Українські військові, найімовірніше, звільнять Куп'янськ (Харківська область) протягом наступних 72 годин, що серйозно погіршить, але не повністю переріже російські наземні лінії зв'язку з Ізюмом, повідомляється на сайті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що успіхи ЗСУ на лінії Харків-Ізюм створюють тріщини в російському інформаційному просторі та підривають довіру до російського командування настільки, як це не спостерігалося з розгрому РФ поблизу Білогорівки (Луганської області) у травні.

8 вересня українські сили на Харківщині під час контрнаступу просунулися в межах 20 кілометрів від ключового логістичного вузла ворога в Куп'янську. За прогнозами ISW, українські сили, найімовірніше, захоплять Куп'янськ протягом наступних 72 годин. Українські бійці, ймовірно, зайняли позиції в межах 15 км від Куп'янська, російські тилові позиції на Харківщині тепер уразливі для подальшого наступу українців.

Крім того, аналітики додали, що ЗСУ, ймовірно, захопили Шевченкове або обійшли населений пункт і просунулися до Грушівки. Російське джерело повідомило, що українські війська захопили Савинці, Раківку та Довгалівку.

Зазначено, що втрата Куп'янська та інших тилових районів на критично важливих наземних лініях зв'язку перешкоджатиме зусиллям РФ щодо підтримки наступальних та оборонних операцій.

В ISW підтверджують, що ЗСУ повернули під контроль Балаклію (Харківська область) 8 вересня, тоді як Міноборони РФ заявило, що російські війська знищили український склад боєприпасів у Балаклії, "ненавмисно підтвердивши, що російські сили більше не контролюють місто".

Також українські сили продовжують завдавати ударів по російських наземних лініях зв'язку, пунктах управління та складах боєприпасів на Херсонщині.

Теги: #война #isw

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