Події

13:38 07.09.2022

В Україні 7 вересня відзначатимуть День воєнної розвідки – указ президента

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В Україні 7 вересня відзначатимуть День воєнної розвідки – указ президента

День воєнної розвідки започатковано в Україні указом президента Володимира Зеленського №629/2022 від 7 вересня.

"Ураховуючи значний внесок воєнної розвідки України у справу забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності держави, з метою підтримання високого авторитету воєнної розвідки, вшанування звитяг воєнних розвідників постановляю: установити в Україні День воєнної розвідки України, який відзначати щороку 7 вересня", - йдеться у тексті указу, розміщеному на сайті глави держави.

Указ набуває чинності з дня опублікування.

Теги: #указ #розвідка

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