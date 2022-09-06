Події

06:25 06.09.2022

Знищено склад, з якого брали ракети С-300 для обстрілів Харкова

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Знищено склад, з якого брали ракети С-300 для обстрілів Харкова

Президент України Володимир Зеленський особливо подякував бійцям однієї з артилерійських бригад за знищення складу, ракетами з якого ворог обстрілював Харків.

"Збройні сили України продовжують послідовно, дуже ретельно та акуратно знищувати склади, бази, переправи, штаби окупантів. Російська армія прийшла на територію України, не чекаючи спротиву. А втече звідси, не маючи жодної іншої надії на порятунок", - сказав він у відеозверненні в понеділок увечері.

"І я хочу ще раз подякувати всім нашим захисникам і захисницям, нашій розвідці, Службі безпеки України, які роблять усе, щоб окупантам щодня ставало все складніше перебувати в Україні. Також хочу подякувати всім нашим людям на тимчасово окупованих територіях, які допомагають нашій армії знищувати об'єкти загарбників", - сказав він.

Водночас Зеленський особливо подякував "бійцям однієї з наших реактивних артилерійських бригад, які своїм влучним вогнем знищили саме той російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова. Хороша річ MLRS. Дякую, наші герої!".

За словами Зеленського, "обов'язково буде окупантам відповідь і за сьогоднішній ракетний удар по Кривому Рогу, і за постійні обстріли Зеленодольська, обстріли Нікополя, Чернігівської, Сумської областей, Харківщини, міст Донбасу та усієї нашої території".

Теги: #склад #харків #офіс

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